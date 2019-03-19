Şehitkamil Nikah Salonu Açıldı

Mustafa KANLI- GAZİANTEP-DHA) Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından, 13 bin 800 metrekare alan üzerine inşa edilen Şehitkamil Nikah Salonu açılışı ilk nikah töreninin yapılmasıyla gerçekleştirildi.

Merveşehir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehitkamil Nikah Salonu'nun açılışına; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, milletvekilleri, bürokratlar, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. 13 bin 800 metrekare arsa üzerinde, 3 bin 840 metrekare alana inşa edilen solonun içersinde; 600 kişilik ve 150 kişilik 2 nikah salonu, karşılama salonu, 2 takı salonu, VİP salonu, bekleme holü, 2 gelin-damat hazırlık odası, nikah memurluğu, 2 nikah memur odası, arşiv, mescit, personel yemekhane, soyunma odaları, açık oturma alanları, yeşil alanlar, yürüyüş yolları, 250 araçlık açık otopark, ayrı girişli 1 kütüphane, 1 internet salonu ve 1 adet okuma salonu yer alıyor.

Vali Davut Gül açılış töreninde yaptığı konuşmada bu tür eserlerin yapılmasının çok önemli olduğunu belirterek, Gaziantep hem içte hem dışta göç alan şehir ve bu şehrin sorunları var. Çoğu mahallede dışarı çıkabileceğiniz, ağaç dikebileceğiniz yer yok. Ama yeni yerlerde kütüphanesi, nikah salonu, spor tesisleriyle ihtiyaçları olabildiğince cevap veriliyor. Bu açılan yerimizde tüm Şehitkamil'e hayırlı olsun dedi.

Vatandaşın ayağına hizmet getirmek için çalıştıklarını ifade eden Fadıloğlu ise, Nüfus yoğunluğumuzun en fazla olduğu noktada, hizmeti vatandaşın ayağına getirmek için çalıştık. Diğer mahalledeki vatandaşlarımızın daha kolay ulaşabilmesi için bu lokasyonu seçtik. Gençlere yönelik 3 salon oluşturduk. Üst yaş grupları için yapmış olduğumuz kütüphanede gece saat 12.00'ye kadar ders çalışılabilecek. Alt yaş gruplarına yönelik olarak ders ve etüt sınıfı ve tüm yaş grubunun faydalanacağı, dünyayla irtibat kurabileceği bir internet sınıfı oluşturduk. Kütüphanelerimize önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Gönül belediyeciliği noktasında fiziki mekanları yapmanın ötesinde yaşayan yerler olması adına ve özellikle gençlerimizin nitelikle birey olarak yetişmesine katkı sağlamak için kütüphanelerimizi açmaya devam edeceğiz. Ben gelen herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehitkamil Nikah Salonu'nun açılışı yapılarak, ilk çiftin nikah merasimi gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA