Şehitkamil Kaymakamı korona virüse yakalandı
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Şehitkamil Kaymakamı korona virüse yakalandı

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı'nın korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Şehitkamil Kaymakamı korona virüse yakalandı
10.09.2020 12:36 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:40

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı'nın korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçe Kaymakamı Ömer Kalaylı'nın korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, tedavisine ise hemen başlandı. Kalaylı'nın durumunun iyi olduğu ve evinde kendini izole ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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