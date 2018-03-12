Şehitkamil'in Torunlarından Duygulandıran İstiklal Marşı Mesajı

İstiklal Marşının kabulünün 97. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla Şehitkamil'in torunları istiklal marşı okudu.

Gaziantep'te İstiklal Marşının kabulünün 97. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü çeşitli programlarla kutlanırken, Gaziantepli 8 yaşındaki Hiranur Sert ve kardeşi 3 yaşındaki Öykü Sert, Şehitkamil meydanındaki Şehitkamil anıtının önünde istiklal marşının 10 kıtasını okudu. Henüz 3 yaşında olan Öykü Sert istiklal Marşının 2 kıtasını ezbere okurken, 8 yaşındaki ablası Hiranur Sert ise, 10 kıtayı ezbere okudu.

İki kardeşin istiklal marşını yürekten ve ezbere okuması büyük takdir topladı. - GAZİANTEP