Şehitkamil'e On Binlerce Fidan Dikildi

Şehitkamil Belediyesi 'Bi Dünya Yeşil Kampanyası' ile Gaziantep'i daha yeşil bir şehre dönüştürmeye devam ediyor.

Daha yeşil ve yaşanabilir bir Şehitkamil oluşturma hedefiyle çalışmalarına yön veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, özellikle yaz aylarında vatandaşların vazgeçilmez adresleri arasında yer alan yeşil alanlar ile parkların sayısını, niteliğini her geçen gün üst noktalara taşıyor. Her yıl düzenli olarak Mart ve Kasım aylarında 'Bi Dünya Yeşil' projesi kapsamında gerçekleştirilen fidan dikimleriyle ilçe genelinde 17 orman oluşturduklarını belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, orman sayısını her geçen yıl arttırmayı sürdüreceklerini söyledi. Vatandaşın sevdikleriyle birlikte huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri adına park ve spor alanı yapımını önemsediklerini dile getiren Başkan Fadıloğlu, park sorununun yaşanmaması adına da ilçedeki otopark ve park-otoparkların sayısını her geçen gün arttırdıklarını kaydetti.

"Gelecek nesillerimiz için 17 adet orman oluşturduk"

Şehitkamil'deki yeşil alan miktarını arttırmak adına ellerinden gelen çabayı göstermeyi sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Fadıloğlu, "Göreve geldiğimiz andan itibaren özellikle bölgemizdeki ağaçlandırmaya katkı sağlamak adına her yıl Mart ve Kasım aylarında bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu organizasyonun adına da 'Bi Dünya Yeşil Kampanyası' dedik. Bu yapmış olduğumuz çalışmada özellikle öğrencilerimize ağaç sevgisini aşılamak adına öğrencilerimiz ile birlikte bu kampanyayı gerçekleştiriyoruz. Fidanları dikmekle kalmıyoruz. Fidanları diktikten sonra yaklaşık 2 yıl bu fidanlarımızın sulamasını yapıyoruz. Ormanın etrafını tel örgü ile çevirip 2 yıl bakımını yapıyoruz. Ağaçlar belli bir yetişkinliğe ulaştıktan sonra doğal ortamdaki gelişimine bırakıyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmalarında boyumuzu aşan ağaçlarımız yetişti. İlçemizin yeşillenmesine yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Göreve geldikten sonra uygulamaya başladığımız 'Bi Dünya Yeşil' fidan dikme kampanyası ile 2018 yılında 570 bin metrekare alana 43 bin adet fidan diktik. Böylece bugüne kadar yaklaşık 158 bin fidanı toprakla buluşturmuş olduk. Dikimini yaptığımız son fidanlarla birlikte ilçenin farklı noktalarında gelecek nesillerimiz için 17 adet orman oluşturduk" dedi.

"Vatandaşlarımız, temiz ve nezih ortamlarda keyifli zaman yaşıyor"

İlçe genelinde nitelikli parklar yaptıklarını anlatan Başkan Fadıloğlu, "İnsanlarımızın; aile fertleri, dostları, arkadaşları ve sevdikleriyle birlikte keyifli sohbetler edebileceği, formunu korumak adına spor yapabileceği, çocuklarıyla oyunlar oynayabileceği alanlar oluşturmak adına parkların yapımını çok önemsiyoruz. Yaptığımız parkların niteliğine çok önem veriyoruz. Yaptığımız parklarda; basketbol sahası, kum havuzu, çocuk oyun alanları, spor aletleri, yürüyüş-koşu parkuru, engelli merdiveni, oturma bankları ve otopark bulunuyor. Parkları sadece yapmakla kalmıyoruz. İlçemiz genelindeki tüm parklarda düzenli bakım ve onarım çalışması da yürütüyoruz. Parkları kullanan çocuk, genç, ileri yaştaki vatandaşlarımız, temiz ve nezih ortamlarda keyifli zaman yaşıyor. Şehitkamil Belediyesi olarak 2018 yılı içerisinde 15 adet yeni park yaptık. Bu parkların yanı sıra 11 adet park-otopark yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Ayrıca 4 adet parkımızda revizyon çalışması yürüttük. İlçemizde 10 farklı noktada spor alanı, 3 noktada yürüyüş alanı ile bin 518 metre bisiklet yolu oluşturduk" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA