Şehitkamil'den Okul Sporları Müsabakalarına Destek

Şehitkamil Belediyesi, okul sporları faaliyetlerine olan desteğini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da sportif tesislerinin kapılarını ardına kadar açarak, etkinlikleri devam ettiriyor.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren futbol sahaları, çok amaçlı spor solunu ve yüzme havuzları, farklı branşlarda okul sporları müsabakalarına katılan binlerce sporcu öğrenciyi misafir etmeye devam ediyor. Şehitkamil ilçesindeki tüm okullara her eğitim-öğretim yılının başında sportif malzeme desteği sağlayan Şehitkamil Belediyesi, düzenlediği geleneksel spor organizasyonlarına katılan okul takımlarına branşlara özgü sportif malzeme desteği yaparak branş faaliyetlerinin daha nitelikli şartlarda icra edilmesine olanak sağlıyor.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren sportif tesislerin farklı branşlarda gerçekleştirilen okul sporları müsabakalarının çok daha nitelikli şartlarda icra edilmesi adına ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, okul sporları faaliyetlerine yapmış oldukları katkılarla ilgili yaptığı açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ve icra edilen branşların federasyon il temsilcilikleriyle büyük bir uyum içerisinde okul sporları faaliyetlerinin daha nitelikli şartlarda gerçekleştirilebilmesi adına yıl boyunca müsabakalara ev sahipliği yapıyor ve elimizdeki imkanlar doğrultusunda öğrencilerimizin sağlıklı şartlarda, amacına uygun bir şekilde spor yapabilmesi adına tesislerimizi adeta seferber ediyoruz. En büyük sporcu potansiyeli okullarımızda. Değerli beden eğitimi öğretmenlerimiz ve antrenörlerimiz gerek derslerde gerekse ders dışı uygulamalarda sporcu öğrencilerimizin iyi bir eğitim alabilmeleri, fiziksel anlamda sağlıklı gelişimleri, branşa özgü temel teknikleri kavrayabilmeleri ve spor ahlakı ve kültürüyle yetişebilmeleri adına ellerinden gelen tüm çabayı sarf ediyorlar. Biz de gerek branşlara özgü malzeme desteğiyle gerek tesislerimizin kapılarını antrenmanlar ve müsabakalar için açarak ve talep etmeleri halinde belediyemiz bünyesinde görev yapan antrenör arkadaşlarımızı yönlendirerek destek olmaya çalışıyoruz. Okul sporlarında kalite ne kadar artarsa, müsabaka sayısı ne kadar çoğalırsa spor alanında o kadar başarılı olacağımıza inanıyorum. Gaziantep'te okul sporları faaliyetlerine katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliği yaptığı okul sporları müsabakalarına desteğinin her geçen yıl büyüdüğünü ifade eden Ünler Orta Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ömer Öztürk, "Okulumuz, uzun yıllardır okul sporları müsabakalarında faaliyetlere katılıyor. Gerek eğitim-öğretim yılı içerisinde gerek müsabakaların icra edildiği dönemde Şehitkamil Belediyemizin bizlere ve değerli sporcu öğrencilerimize desteği büyüyerek devam ediyor. Basketbol, futbol, satranç ve yüzme müsabakalarında Şehitkamil Belediyemizin misafiri oluyoruz. Sportif tesislerde görev yapan tüm yetkililer müsabakaların sorunsuz bir şekilde tamamlanması adına büyük çaba sarf ediyor. Spora verilen desteklerden dolayı ben tüm sporcu öğrencilerimiz adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP