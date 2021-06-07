Şehitkamil'den milli takım seçmelerinde büyük başarı
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Şehitkamil'den milli takım seçmelerinde büyük başarı

Şehitkamil'den milli takım seçmelerinde büyük başarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı, Türkiye T. Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakalarından 5 Türkiye 1.'liği, 2 Türkiye 2.'liği ve 1 Türkiye 3.'lüğü ile dönerek büyük bir başarıya daha imza attı.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı, Türkiye T. Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakalarından 5 Türkiye 1.'liği, 2 Türkiye 2.'liği ve 1 Türkiye 3.'lüğü ile dönerek büyük bir başarıya daha imza attı. Yeşil-siyahlı kulaçlar, şampiyonada gösterdikleri performansla bir kez daha Türkiye'nin en iyileri arasına girmeyi başardılar.

Türkiye Yüzme Federasyonu 2021 planlı faaliyet programında yer alan Türkiye T. Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. Farklı disiplinlerde sıkı bir mücadeleye sahne olan müsabakalara 10 sporcu ile katılan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, toplamda 8 kez ödül kürsüsü mutluğu yaşadı.

Yeşil-siyahlı kulübün Avrupa Şampiyonu rekortmen sporcuları Beril Öztürk ve Kaan Kara, kurbağalama disiplininde performanslarıyla müsabakalara adeta damga vurdu. Büyük başarılara imza atan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı'nın diğer üyeleri Barış Şahin, Yusuf Balaban, M. Talha Eryılmaz, Toprakcan Şahin, Kaan Efe Kaya, Elif Yaren Konaç, Diclesu Sertpolat ve Büşra Balaban, Gaziantep ve Türk yüzme sporu adına bir kez daha büyük umut vadetti.

"Hedeflediğimiz kalıcı başarılar noktasına ulaştık"

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı Direktörü ve Alleben Yüzme Havuzları Genel Koordinatörü Cengiz Bingül, yüzme branşında uzun yıllardır hedefledikleri kalıcı başarılar noktasına ulaştıklarını ve yeni hedefler ve başarılar için her geçen gün bir önceki günden daha fazla çalıştıklarını söyledi. Türkiye T. Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakalarının ardından değerlendirmelerde bulunan tecrübeli çalıştırıcı Bingül, "Alleben Yüzme Havuzlarımızda yetişen ve bugün kulvarlarda sergiledikleri performansla Şehitkamil Belediyesi ailemizi gururlandıran altın kulaçlarımızın başarılarıyla büyük bir mutluluk duyuyoruz. Geçici değil, kalıcı başarılar hedefliyoruz. Şu anda hedeflediğimiz kalıcı başarılar notasına ulaştık. Yeni hedefler ve başarılar için her geçen gün bir önceki günden daha fazla çalışıyoruz. Bu zorlu yolda her zaman olduğu gibi başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere değerli velilerimiz, takım arkadaşlarımız en büyük destekçilerimiz oldular. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye T. Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakalarında dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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