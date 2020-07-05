Şehitkamil'den evleri ve bahçeleri güzelleştiren imkan
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Şehitkamil'den evleri ve bahçeleri güzelleştiren imkan

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Peyzaj Bitkileri Üretim Serası'nda ürettikleri bitkileri, Bitki Satış Merkezi'nde uygun fiyata vatandaşın hizmetine sunmaya başladıklarını duyurdu.

Şehitkamil'den evleri ve bahçeleri güzelleştiren imkan
05.07.2020 12:53 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:57

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Peyzaj Bitkileri Üretim Serası'nda ürettikleri bitkileri, Bitki Satış Merkezi'nde uygun fiyata vatandaşın hizmetine sunmaya başladıklarını duyurdu. Fadıloğlu, "Yapılan çalışmayla maliyetleri minimuma düşürerek, milletimizin emanetine sahip çıkmaya büyük gayret gösteriyoruz" dedi.

Daha önce yaklaşık 6 bin metrekare alan üzerinde tamamen otomasyon ile yönetilen, havalandırma, ısıtma, soğutma, gübreleme sisteminin tamamı otomatik olarak sensörlerle kumanda edilen Peyzaj Bitkileri Üretim Serası'nı milletin hizmetine sunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hizmete açtıkları Bitki Satış Merkezi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Peyzaj Bitkileri Üretim Serası'nda günlük 200 bin tohumu direkt toprakla buluşturacak bir imkana sahip olduklarını kaydeden Rıdvan Fadıloğlu, ürettikleri bitkilerin büyük bir bölümünü Gaziantep'i, Şehitkamil'i daha da güzelleştirmek için kullandıklarını söyledi. Üretilen bitkilerin bir kısmının vatandaşa uygun fiyatla ulaştırılması maksadıyla Bitki Satış Merkezi'ni inşa ettiklerini dile getiren Fadıloğlu, yürütülen çalışmalar kapsamında maliyetleri minimum seviyesinde tutarak milletin kaynağını en verimli ve en doğru biçimde kullanmaya çalıştıklarını vurguladı.

"Üretilip, milletimizin hizmetine sunuluyor"

Peyzaj Bitkileri Üretim Serası'nda ürettikleri yaklaşık 70 çeşit bitkinin satışını Bitki Satış Merkezi'nde yaptıklarını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak daha önce Aydınlar Mahallesi'nde 6 bin metrekare büyüklüğünde Peyzaj Bitkileri Üretim Serası'nı kurmuştuk. Biz bu serayı planlarken özellikle Şehitkamil Belediyesinin park ve bahçelerinde kullanılan bitkilerin kendi üretim bandımızdan çıkmasını sağlamayı amaçlamıştık. Faaliyet başlar başlamaz arkadaşlarımız yeni otomasyona yönelik olarak çalışma yaptılar. Günlük yaklaşık 200 bin tohumun ekilebildiği, yeşertilebildiği ve ondan sonra da sahalara sürülebildiği bir kapasite oluşturduk. Peyzaj Bitkileri Üretim Serası'nda üretilen bitkiler kendi tohumundan, kendi çeliğinden üretildiği için bir noktada maliyetler en alt noktada oluyor. Kendi su kaynaklarımız, alternatif enerji üretimimiz ve daha birçok konuyla ilgili olarak yapılan çalışmayla maliyetleri minimuma düşürerek, milletimizin emanetine sahip çıkmaya büyük gayret gösteriyoruz. Tabi bu faaliyetleri gerçekleştirdikten sonra diğer taraftan da dedik ki üretilen bu ürünlerimize, uygun fiyatlarla hemşehrilerimiz de ulaşsın. Şu an içerisinde bulunduğumuz Bitki Satış Merkezi, İpekyolu'ndan Gölgelik Kavşağı'na giden daha önceki 51 nolu cadde, şimdiki ismi ile Asım Güzelbey Bulvarı üzerinde bulunuyor. Bitki Satış Merkezi'mizde yaklaşık 70 çeşit ürün kendi seramızda üretilip milletimizin hizmetine sunuluyor. Amacımız, hemşehrilerimizin değişik bitki türlerine uygun fiyatlarla sahip olabilmeleri. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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