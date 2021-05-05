Şehitkamil'den esnafa pandemi desteği
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Şehitkamil'den esnafa pandemi desteği

Şehitkamil'den esnafa pandemi desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çeşitli meslek gruplarında faaliyet gösteren ve pandemi dolayısıyla çıkarılan genelge ile iş yerleri kapanan esnafa yönelik Şehitkamil Belediyesi tarafından gıda paketi desteği devam ediyor.

Çeşitli meslek gruplarında faaliyet gösteren ve pandemi dolayısıyla çıkarılan genelge ile iş yerleri kapanan esnafa yönelik Şehitkamil Belediyesi tarafından gıda paketi desteği devam ediyor. Gıda paketleri, esnafın ev adreslerine teslim ediliyor.

Pandemi süresince dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan, ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışma yürüten Şehitkamil Belediyesi, yaptığı yardımlara bir yenisini ekledi. Daha önce de esnaf ve çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen yardımlar, son çıkarılan genelge ile iş yerleri kapatılan esnaf ve çalışanlarına yönelik bir kez daha yapıldı. Esnaf ve çalışanları için hazırlanan gıda yardım paketleri, kişilerin evlerinde kendilerine belediye görevlileri tarafından teslim ediliyor. Dağıtımı başlatılan gıda paketleri, ilçe genelinde pandemiden olumsuz etkilenen tüm esnafa ve çalışanlarına verilecek.

"Gün, birleşme günüdür"

Yardımların esnaf açısından önemli olduğunu ifade eden Gaziantep Berberler Odası Başkanı Hacı Darıcı, "Pandemi nedeniyle bütün berber ve kuaför arkadaşlarımız iş yerlerini kapattı. Bu pandemi süresi içerisinde esnaf arkadaşlarımızın mağdur olmamaları açısından Gaziantep Berberler Odası, belediyelerimize müracaat gerçekleştirdik. Şehitkamil Belediyemize de müracaatımızı gerçekleştirdik ve isim listemizi verdik. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu da verdiğimiz liste üzerinden esnaflarımıza gıda yardımı yapacağı taahhüdünde bulundu. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz, gıda paketlerini esnaflarımıza ulaştırmaya başladı. Bu konudan dolayı tüm esnaflarımız adına Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Gün, birleşme günüdür. Esnaflarımıza da bugün sahip çıkıldığı için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Üçüncü defadır gıda paketi yardımında bulunuyor"

Servis Araçları İşletmecileri Gaziantep Şube Başkanı İsmet Özcan ise verilen desteğe ilişkin açıklamada, "Servis şoförleri olarak arkadaşlarımız, yaklaşık 14 aydan beridir çalışmıyorlar. Bu süreç içerisinde arkadaşlarımızın mağdur olmamaları adına yardım eden kuruluşlarımızla irtibat kurduk. Sağ olsun bu konuda Şehitkamil Belediyemiz bu üçüncü defadır gıda paketi yardımında bulunuyor. Sayın Şehitkamil Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bir nebze de olsa arkadaşlarımızın işini görüyor. Bu yardımlarla birlikte esnaflarımız çok memnun kaldılar. İnşallah bu pandemi kısa süre içerisinde biter ve hayat normale döner. Ben bir kez daha desteklerini bizlerin üzerinden esirgemeyen Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şehitkamil'den esnafa pandemi desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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