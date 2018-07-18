Şehitkamil'den Çamlıtepe Mahallesi'ne Yeni Ticaret Merkezi

Şehitkamil Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi'ndeki yerleşim yoğunluğuna bağlı olarak ortaya çıkan alışveriş ihtiyacının karşılanması adına yapımını başlattığı ticaret merkezinin inşaat çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Toplam 5 bin 560 metrekare alan üzerine kurulan ticaret merkezi önümüzdeki aylarda vatandaşların hizmetine sunulacak. Toplam 17 dükkandan oluşan ve içerisinde; 1 adet market, 1 adet somun fırını, 1 adet pide fırını, kasap ve farklı işyerlerinin bulunduğu ticaret merkezi yapım çalışmaları mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

VATANDAŞIMIZIN İHTİYACINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE BİRÇOK İŞYERİ OLACAK

Yapılan ticaret merkezi sayesinde vatandaşın tek noktadan tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek olmasının memnuniyet oluşturduğunu dile getiren Çamlıtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Cemil Şahin, şunları söyledi:

"Çamlıtepe Mahallemiz, bin 200 konut iken, şu anda yaklaşık 10 bin konutu geçmiş durumda. Nüfus oranı ise 50 bini geçti. Çamlıtepe Mahallesi, ticari ünitelerin az olduğu bir bölge. Hatta bir market ve bir fırından oluşan yerleşim alanı. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ile mahalledeki eksiklikler hakkında görüşmelerimiz sonucunda en büyük sıkıntımız olan ticaret merkezinin olmayışını dile getirdik. Kendileri de sağ olsunlar ekibiyle yaptığı istişareler sonucu yer tespitinde bulundu. Şu an üzerinde bulunduğumuz bölge, eskiden konut alanıydı. Başkanımız, sağ olsun kendisine minnettarız, burayı konut alanından çıkarıp, imar değişikliğiyle ticari alana dönüştürdü. Şu anda sizlerin de gördüğü ticaret merkezinin çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Ticaret merkezimiz toplam 17 dükkandan oluşacak, içerisinde 1 adet market, 1 adet somun fırını, 1 adet pide fırını olacak. Bunun yanı sıra daha küçük etaplarda, kuyumcusu, kasabı, terzisi, kuaförü ve vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak şekilde birçok işyeri olacak. Bunun yanı sıra yine belediyemiz tarafından muhtarlık binamızın yan tarafına eskiden atıl durumda olan boş araziyi çok güzel ve nitelikli bir park haline getirildi ve hizmete sunuldu. Belediyemizin yaptığı hizmetlerden memnunuz. Başkanımıza ve ekibine yaptıkları her türlü hizmetten dolayı yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah, mahallemize yapılacak olan bu ticaret merkezi de en kısa sürede tamamlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulur."