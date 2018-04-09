Şehitkamil'den Altyapıda Önemli Başarı

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U16 Futbol Takımı, Gaziantep İl Şampiyonluğunun ardından Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarında da mutlu sona ulaştı. Yeşil-siyahlı Gaziantep temsilcisi, bu sonuçla Türkiye'de ilk 20 takım arasına girmeye hak kazandı.

Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi'nde temelleri atılan sportif başarının tuğlaları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Adana ilinde düzenlenen U16 kategorisi 1. Etap Müsabakalarında grupta Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü ve Hatay Samandağ Spor Kulübü ile karşılaşan yeşil-siyahlı Gaziantep temsilcisi, bu virajı da kayıpsız dönerek finale kalmaya hak kazandı. Türkiye şampiyonası yolunda kapıyı aralayan zorlu 90 dakikayı da 1-0'lık skorla Maraş Spor Kulübü önünde üstün tamamlayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, 65 ilden U16 Kategorisi 1. Etap Türkiye Şampiyonası'na katılan 111 takım arasında ilk 20 takım arasına girmeye hak kazandı. Yeşil sahada Gaziantep'i başarıyla temsil eden altın kramponlar, elde ettikleri başarıların arından gözünü finale dikti.

"Şampiyonluğumuz kadar hikayemizde değerli"

Adana ilinde gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası 1. Etap Müsabakalarından büyük bir zaferle ayrılan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Futbol Alt Yapı Sorumlusu Taner Özaykut, elde ettikleri başarı kadar başarının, şampiyonlukların hikayesinin de değerli olduğunu vurguladı. Özaykut, "U16 kategorisinde Gaziantep İl Şampiyonluğunun ardından Adana ilinde düzenlenen TFF Türkiye Şampiyonası 1. Etap Müsabakalarından başarıyla ayrılmak ve Türkiye Finalleri yolunda vize almak bizler için önemli bir mutluluk, farklı bir heyecan ve gurur. Genç kramponlarımız, yeşil sahada üzerlerine düşen tüm sorumlulukları eksiksiz yerine getirdiler. Bizler de teknik ekip olarak onları en iyi şekilde yönlendirmeye gayret ettik ve Allah'ın izniyle 2017-2018 sezonunda 2. hedefimize ulaştık. Şimdi daha büyük hedeflerimiz var bu yüzden çok daha fazla çalışmalıyız. Elde ettiğimiz başarılar kadar bu başarıların hikayesi de bizler için bir o kadar anlamlı ve değerli. Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisinde temellerini attığımız bu çalışmanın yükselişine gün gün şahit oluyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun büyük destekleri ile henüz 6-7 yaşında meşin yuvarlağının başına geçen sporcu öğrencilerimiz 15-16 yaşına geldiklerinde önemli sportif başarılara imza atıyor, büyük tecrübeler ediniyorlar. Daha önce sadece eğitim noktasında faaliyet gösteriyorduk. Yönetimimizin desteğiyle şu anda altyapıda 6 farklı yaş grubunda müsabık durumdayız. Sporcularımız her yıl üst kategorilerle yarışan kulüplerin altyapılarına transfer oluyorlar. Tüm bunların gerçekleşmesine büyük destekler veren tüm değerli yöneticilerimize, değerli sporcu velilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarılar süre gelecek. Başarıda emeği geçen herkesi bir kez daha yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP