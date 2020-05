Şehitkamil'den ailelere gıda desteği

Şehitkamil Belediyesi, Ramazan Ayı içerisinde de dar gelirli ailelere yönelik gıda yardımını sürdürüyor.

Şehitkamil Belediyesi, Ramazan Ayı içerisinde de dar gelirli ailelerin umudu oldu. Her yıl Ramazan Ayı öncesinde başlanan gıda yardımı aralıksız devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce dar gelirli aileye yardım yapıldı. Yardım dolayısıyla mutlu olduklarını ifade eden aileler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler. Yapılan yardımlara ilişkin açıklamada bulunan Girne Mahalle Muhtarı İbrahim Polat, "Şehitkamil Belediyemizin her sene olduğu gibi bu sene de gıda yardımı devam ediyor. Girne Mahalle Muhtarlığı olarak daha önce bize müracaat eden dar gelirli ailelerimizin bilgilerini Şehitkamil Belediyemize bildirmiştik. Şehitkamil Belediyemiz de bu yardımları dağıtıyor. İnşallah, bu yardım paketlerinin tamamı en kısa sürede ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşacak. Dağıtılan yardım paketlerinin ihtiyaç sahibi insanlarımıza bir nebze de olsa faydası olacağını düşünüyorum. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine bu konudaki hizmetlerinden dolayı mahallem adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA