Şehitkamil'deki lise öğrencilerine YKS desteği
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Şehitkamil'deki lise öğrencilerine YKS desteği

Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında lise son sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan YKS kitapçığının dağıtımı için protokol imzalandı.

Şehitkamil'deki lise öğrencilerine YKS desteği
27.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:33

Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında lise son sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan YKS kitapçığının dağıtımı için protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile birlikte 10 bin 500 öğrenciye Şehitkamil Belediyesi tarafından bastırılan YKS kitapçığı dağıtılacak.

Eğitime yönelik yatırımları ve öğrencilere olan desteğiyle adından sıkça bahsettiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu doğrultuda önemli bir protokol imzaladı. Şehitkamil Belediyesinde gerçekleştirilen protokol imza törenine Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı katıldı. Lise öğrencilerinin kariyerlerini şekillendirecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası yapacakları tercihleri en doğru biçimde yapmalarına olanak sağlayacak YKS 2020 bilgilendirme kitapçığı, ilçe genelinde 10 bin 500 öğrenciye dağıtılacak.

"Şehitkamil Belediyemizin eğitime her zaman desteği büyük"

Protokol imzasının ardından konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, "Bugün, Şehitkamil Belediyemiz ile birlikte Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği içerisinde bir protokol imzaladık. Protokolümüz, lise 12. sınıf öğrencilerimize yönelik üniversite sınavında daha iyi tercih yapabilmeleri, ilgi ve yeteneklerine göre gidebilecekleri üniversiteleri, bölümleri daha iyi bir şekilde seçebilmeleri için kendilerine bir kılavuz hazırlandı. Bu kılavuz, Şehitkamil Belediyemiz tarafından hazırlandı ve 12. sınıf öğrencilerine ücretsiz bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilecek. Şehitkamil Belediyemizin eğitime her zaman büyük bir desteği var. Biz bu desteği her zaman görüyoruz. Bugün de böylesine anlamlı bir protokol ile de bir kez daha eğitime vermiş olduğu desteği bir kez daha göstermiş oldular. Ben, Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine, aynı zamanda da Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz için de şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Tabi üniversite sınavlarında iyi hazırlanmanın yanında iyi bir tercih çok önemlidir. Dolayısıyla da öğrencilerimiz burada gelecekleriyle ilgili, idealleriyle ilgili bir tercihte bulunacaklar. Tabi bu tercihi yaparken de üniversiteleri ve bölümleri iyi tanımaları lazım. Bu kitapçıklar, kendilerine bir yol haritası sunacak. İstiyoruz ki öğrencilerimiz, bir tercih kurbanı olmasınlar. Aynı zamanda öğrencilerimiz korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime evlerinde devam ediyorlar. Öğrencilerimize, üniversite sınavlarında başarılar diliyorum. Ben, tekrar Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine, eğitime vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Kitapçık dağıtımı geleneksel hale getirilmiş oldu"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Geleneksel hale getirmiş olduğumuz YKS ile ilgili olarak kitapçık dağıtımını bu yıl yine Sayın Kaymakamımızın başkanlığında, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber yapacağız. Şehitkamil bölgesinde resmi ve özel olmak üzere toplam 123 lisenin 12. sınıflarında yaklaşık 10 bin 500 öğrencimiz için bastırılan bu kitapçık, Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla bize bildirilen okul listelerine göre Atatürk Spor ve Kültür Merkezimizde bütün okul yöneticilerine teslim edilecek. Yöneticilerimiz de bu kitapçıkları birebir öğrencilerimize teslim edecek. Geçmiş dönemlerde aldık-almadık gibi bir karmaşa olmuştu ve bu durumu ortadan kaldırmak adına tüm okul yöneticilerine bu kitapçıklar teslim edilecek. Öğrencilerimizin, özellikle tercih hatasına düşmemeleri adına bu çalışmayı gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, odaklanmış oldukları bölümle ilgili Türkiye'deki tüm üniversitelerin bilgisini en sade biçimde görme imkanına kavuşacak. Kitapçık dağıtımı, Şehitkamil Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilmiş oldu. Biz, bu kitapçığı bastırırken daha önceki sınav tarihleri başka tarihti, yeni bir düzenleme yapılınca bu sınav tarihleri değişti ve bu konuda kesinlikle öğrencilerimizin eski tarihi kayda almamalarını rica ediyorum. Yine bu konuyla ilgili arkadaşlarımız, Bilgi İşlem Müdürlüğümüzde çalışma yapıyorlar. İnşallah göndermiş olduğumuz kitapçıktan QR kodunu okutacak, sanal ortamda da öğrencilerimizin bu bilgilere ulaşma imkanı olacak. Bunu yapmaktaki kastımız da yalnızca Şehitkamil'deki öğrencilerimizin değil, tüm isteyen öğrencilerin ulaşabileceği bir kaynak oluşturmak istedik. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen Sayın Kaymakamımıza ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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