ŞEHİTKAMİL'DEKİ KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ BELLİ OLDU

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı öncesi satış ve kesim yerlerinin belirlendiğini duyurdu. Başkan Fadıloğlu, vatandaşın ikamet ettiği adrese en yakın kurban satış ve kesim yerini kullanarak kurbanını rahatlıkla kesebileceğini dile getirdi.

Vatandaşın, inanışının gereğini rahatlıkla yerine getirmesi adına çalışma yürüten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu yılki kurban satış ve kesim yerlerini kamuoyuna duyurdu. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kurban satış yeri olarak Selahattin Eyyubi Mahallesi 1 Nolu Cadde (Çıksorut Stadyumu yanı) ile 29 Ekim Mahallesi 141 Nolu Sosyal Tesis karşısını belirlediklerini kaydetti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, küçükbaş kesim yeri olarak; Değirmiçem Pazar Yeri, Emek Pazar Yeri, Çıksorut Pazar Yeri, Basra Pazar Yeri, İncilikaya Pazar Yeri, Fıstıklık Pazar Yeri, Burak Pazar Yeri'ni belirlediklerini aktardı. Başkan Fadıloğlu, küçükbaş-büyükbaş kesim yeri olarak da Gazikent Pazar Yeri, Güvenevler Pazar Yeri, Merveşehir Pazar Yeri, Özgürlük Pazar Yeri, Seyrantepe Pazar Yeri ve Beykent Pazar Yeri alanlarını belirlediklerini ifade etti.

YOĞUN BİR MESAİ YAPACAĞIZ

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hijyen şartlarına uygun satış ve kesim alanlarıyla en kaliteli hizmeti sunmayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Fadıloğlu, "Her sene olduğu gibi bu sene de Kurban Bayramı münasebetiyle kurban kesimleri için her türlü hazırlığımızı yaptık. Vatandaşlarımız, kurbanlarını hijyenik bir ortamda kestirebilecekler. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımıza; atıklarını atabilecekleri, oturup dinlenebilecekleri, çaylarını içebilecekleri, kahvaltı yapabilecekleri mekanları sunacağız. Her sene hizmet kalitesini daha yukarıya çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Daha nitelikli hizmet verebilmek adına ekip arkadaşlarımızla yoğun bir mesai yapacağız. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın, tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" açıklamasını yaptı.

