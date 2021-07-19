Şehitkamil'deki camiler bayram namazına hazır
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Şehitkamil'deki camiler bayram namazına hazır

Şehitkamil'deki camiler bayram namazına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki tüm camilerin genel temizliklerini tamamladı.

Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki tüm camilerin genel temizliklerini tamamladı. Yürütülen temizlik hizmeti, cami cemaati tarafından memnuniyetle karşılandı.

İlçe genelindeki camilerde hummalı bir çalışma başlatan Şehitkamil Belediyesi, ilçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışması yürüttü. Şehitkamil Belediyesi, İslam alemi açısından büyük öneme sahip Kurban Bayramı öncesinde tüm camilerin genel temizliklerini tamamladı. Özveriyle çalışan temizlik ekipleri, ilk olarak caminin halılarını elektrikli süpürgelerle temizliyor. Ekipler, daha sonra cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, kitaplıklar, vestiyerler, ayakkabılıklar, pencereler ve camların temizliğini yapıyor. Ayrıca şadırvan ve tuvaletlerle birlikte cami avlularında çevre temizliği yapılıyor. Camilerde yapılan temizlik ve hijyen çalışmaları dolayısıyla duydukları memnuniyeti ifade eden cami cemaati, çalışmalar dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

"Camimiz bayram namazına hazır hale geldi"

Yürütülen temizlik çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Hacı Nermin ve Hacı Cengiz Bayel Cami İmamı Hayri Yazgan, "Şehitkamil Belediyemiz, her ay olduğu gibi periyodik olarak camimizin temizliğini yapıyor. Bugün de yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle bayram öncesi camimizin şanına yakışır şekilde bir temizlik çalışması yürütüldü. Temizlikle görevli arkadaşlarımız, camimizin halılarını elektrikli süpürgelerle temizledi. Cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, ayakkabılıklar, pencereler ve camların temizliğini yaptılar. Şu anda camimiz bayram namazına hazır hale geldi. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine, camilerimize verdiği bu önemden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm Müslüman kardeşlerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Şehitkamil'deki camiler bayram namazına hazır
Şehitkamil'deki camiler bayram namazına hazır
Şehitkamil'deki camiler bayram namazına hazır
Şehitkamil'deki camiler bayram namazına hazır
Şehitkamil'deki camiler bayram namazına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şehitkamil'deki camiler bayram namazına hazır - Haberler
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