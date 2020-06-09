Şehitkamil'de tedbirli nikah dönemi
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Şehitkamil'de tedbirli nikah dönemi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son çıkan genelgenin ardından bir süredir gerçekleştirilmeyen nikah işleminin yeniden başladığını belirterek, "Hayatın akışı içerisinde nikah işlemini durdurmamız mümkün değil ama gerekli önlemleri mutlak suretle almamız gerekiyordu" dedi.

Şehitkamil'de tedbirli nikah dönemi
09.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:38

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son çıkan genelgenin ardından bir süredir gerçekleştirilmeyen nikah işleminin yeniden başladığını belirterek, "Hayatın akışı içerisinde nikah işlemini durdurmamız mümkün değil ama gerekli önlemleri mutlak suretle almamız gerekiyordu" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında Şehitkamil'de nikahlar yeniden kıyılmaya başlandı. Şehitkamil Nikah Salonu'nda (ŞNS) büyük hassasiyet gösterilerek kıyılan nikahlar; dezenfekte edilmiş ve havalandırması olan salonlarda, maksimum 20 kişinin katılımıyla yapılıyor. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarından taviz verilmeden gerçekleştirilen nikah törenlerinde aile cüzdanı, dezenfekte edilerek çiftlere teslim ediliyor.

"Maskesiz kesinlikle kimseyi içeriye almıyoruz"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kurallar doğrultusunda maksimum düzeyde kalite anlayışıyla çiftlere hizmet verme gayretinde olduklarını dile getirdi. Birinci derece akrabaların ve şahitlerin katılımıyla en fazla 20 kişinin katılımıyla nikah törenlerinin gerçekleştirildiğini bildiren Başkan Fadıloğlu, "Yeni normalleşme sürecine hepimizin alışması gerekiyor. Normalleşme sürecinde son çıkan genelgeye göre geniş katılımlı toplantılar, düğünler yapılamıyor. Nikahların devam etmesi noktasında küçük salonlarda yalnızca yakın akrabaların ve şahitlerin katılımıyla maksimum 20 kişi ile nikah kıyıyoruz. Nikah salonuna giren her kardeşimizin ateşini ölçüyoruz. 38 derecenin üzerinde ateşi olanları en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyoruz. Maskesiz kesinlikle kimseyi içeriye almıyoruz. Sosyal mesafeyi ayarlamak adına nikah masalarımızı genişlettik. Çiftlerimizin fotoğraflarını biz çekerek kendilerine hediye ediyoruz. Hayatın akışı içerisinde nikah işlemini durdurmamız mümkün değil ama gerekli önlemleri mutlak suretle almamız gerekiyordu. Mevcut şartlardaki maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına maksimum düzeyde dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımızın içeriye girişlerinde dezenfekte, sosyal mesafe ve maske konusunda arkadaşlarımız, gerekli uyarıları yapıyorlar. Farklı iki nikahın katılımcılarının bir araya gelmemeleri için verdiğimiz randevuların arasına belli bir süre koyduk. Ortak kullanım alanlarını daha az kişiyle kullanmaya özen gösteriyoruz. Nikah salonunun havalandırmasını düzenli olarak yaparak maksimum düzeyde kaliteye ulaşmaya gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum"

Türkiye'nin salgın sürecini en iyi idare edilen ülkelerden bir olduğunu vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Tabi gönül isterdi ki böyle bir salgın ile karşılaşmayalım. Dünyada salgın sürecini en iyi yöneten ülkelerden biri de Türkiye oldu. Bu noktada ben tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın hassasiyeti sayesinde biz bu başarıyı elde ettik. Aksi takdirde bizim kuralları yazıyor olmamız bir şey ifade etmeyecek. Kuralların uygulayıcıları olan vatandaşlarımızın hassasiyeti neticesinde çok şükür kötü bir durumla karşılaşmadık. İnşallah, ümit ediyoruz ki yeni çıkacak genelgeyle birlikte en kısa sürede eski günlerimize dönüp vatandaşlarımızın daha geniş mekanda daha geniş katılımlarla gerçekleştireceğiz. Bu zaman zarfında göstermiş oldukları duyarlılık için tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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