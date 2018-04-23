Şehitkamil'de Sporculardan Ortak Hamle

Şehitkamil Belediyesi 37. Geleneksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası'nda 12 farklı kategoride yarışmacı 600'ün üzerinde sporcu, satranç sporunda Gaziantep'i katıldıkları ulusal şampiyonlarda başarıyla temsil edebilmek için ortak bir hamle yaptı.

Zekanın, stratejinin, sabrın ve centilmenliğin ön plana çıktığı bir akıl oyunu olan satranç sporuyla özelikle gelişim çağında olan çocukların daha fazla ilgilenmelerini sağlamak amacıyla Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği ile işbirliği içerisinde yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel turnuvalara başarıyla imza atan Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize etti. 37. Geleneksel Satranç Turnuvası'nda 12 farklı kategoride yarışmacı 600'ün üzerinde sporcuyu ortak bir hamle yapmaya davet etti. Turnuvanın başlangıç hamlesini aynı anda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte yapan minik satrançcıları Atatürk Kültür ve Spor Merkezi tribünlerini dolduran yüzlerce sporcu velisi de yalnız bırakmadı.

Çocuklarımızın daha üretken olmalarını sağlıyoruz

Geleneksel turnuvanın açılış hamlesini yapan ve seremoni esnasında katılımcı sporculara ve onları yalnız bırakmayan sporcu velilerine seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, satranç branşı özelinde spor yoluyla çocukların daha üretken olabilmelerini büyük bir işbirliği ile sağladıklarını ifade etti. Başkan Fadıloğlu, "Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde geleneksel hale getirdiğimiz satranç turnuvalarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri nedeniyle 37.'sini düzenlenmenin mutluluğu içerisindeyiz. 7-12 yaş Aralığında 600 civarında sporcunun sistem üzerinden kayıt yaptırdığı bu organizasyona katılan tüm sporcu öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Bu tip organizasyonlarda sonuçlardan daha ziyade katılımcı her bir çocuğumuzun, gencimizin sosyal hayatına olumlu yöne etki edecek çıkarımlarla ayrılmalarını arzu ediyoruz. Spor dalları içerisinde satranç branşının zeka gelişimine olan faydalarını saymakla bitiremeyiz. Bu doğrultuda kurumlar arası işbirliği, değerli velilerimizin çok büyük destekleri, antrenörlerimizin çabaları, hakemlerimizin müsabakalar esnasında eğitici pozisyonunda müsabakaları sevk ve idare etmeleri ile çocuklarımızın daha üretken, başarılı ve mutlu olmalarını sağlıyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişebilmesi adına yapılması gereken işlerde aklın yolu birdir. Sağlıklı nesillerin yetişebilmesi; çocukların ve gençlerin sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere katılım oranını arttırmaktan geçiyor. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Sporcularımızın hangi seviyede olduklarını gözlemliyoruz

Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek, düzenlenen turnuvalarla satranç sporuyla tanışan öğrencilerin aldıkları eğitimlerin ardından hangi seviyede olduklarını istatistiklerle gözlemleyebildiklerini ifade etti. İl Temsilcisi Yüksek, "Şehitkamil Belediyemizle işbirliği içerisinde geleneksel turnuvalar zincirine yeni halka daha eklemiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu büyük işbirliği ile Gaziantep'te her sporcumuz kendisini geliştirme mevcut seviyesini istatistiklerle görebilme fırsatı elde ediyor. Bizler ve sporcularımızın değerli antrenörleri de onları daha iyi şekilde yönlendirebilecek doneler elde ediyoruz. Her faaliyetimizde olduğu gibi bu organizasyonda da sabırla bizlere destek veren değerli anne ve babalara Türkiye Satranç Federasyonu adına teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - GAZİANTEP