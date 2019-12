Şehitkamil'de sporculara mont desteği

19.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:47

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep'te faaliyet gösteren 72 amatör spor kulübüne malzeme yardımı yapıldı. Tesisleşme hamlesi okullara ve spor kulüplerine branşlara özgü yaptığı spor malzemesi destekleriyle amatör spor faaliyetlerine büyük katkı yapan Şehitkamil Belediyesi, sporculara bu kez anorak mont armağanında bulundu.



Şehitkamil Belediyesi, amatör spora olan desteğini Gaziantep genelinde faaliyet gösteren 72 amatör spor kulübüne yaptığı sporcu montu (anorak) yardımı ile sürdürdü. Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen malzeme dağıtım töreni; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Abdulkadir Gözegir, Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Vahdettin Balsu ile çok sayıda amatör spor kulübü yöneticisi ve sporcunun katılımı ile gerçekleşti.



Şehitkamil Belediyesinin spor alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerin spor kulüplerinin temsilcilerine anlatıldığı malzeme dağıtım töreninde, ASKF Başkanı Abdulkadir Gözegir ve Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı İsmet Savcılıoğlu, spora olan büyük desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.



Esas OLAN kardeşlik duygusunu pekiştirebilmek



Sporcuların akademik başarılarına ve kişisel gelişimlerine büyük önem verdiklerine değinen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporun kardeşlik duygusunu pekiştirdiğini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, "Amatör spor kulüplerimize ve amatör branşlara olan desteğimizi kanunun bize verdiği yetki çerçevesinde sürdürüyoruz. Şu anda ihtisaslaştığımız branşlarda milli sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Spor alanında alt yapılarda olmak, işin mutfağında olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Sporcularımızın akademik başarılarına ve kişisel gelişimlerine büyük önem veriyoruz. Spor faaliyetlerinde esas olan kardeşlik duygusunu pekiştirebilmek. Bunun oluşabilmesi için büyük emek veren teknik adamlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızda kurumlar arası iş birliğine büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yararına olan her projede imkanlarımız ölçüsünde yer almaya çalışıyoruz. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun talepleri doğrultusunda bu yıl da kulüplerimize sporcu montu armağanında bulunduk. Spora olan desteğimizi inşallah bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz. Nitelikli bireyler yetiştirmek için çok çalışmalı, fairplay ruhunu hep birlikte yaşatmalıyız. Gençlik ve spor faaliyetlerine katkı sunan her kurumu ve her bir bireyi yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.



Başkanımızın kapısını ne zaman çalsak hiç geri çevrilmedik



ASKF Başkanı Abdulkadir Gözegir, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun yıllardır amatör spor kulüplerine ve amatör spora büyük destekler verdiğini dile getirerek, "Biz ASKF olarak Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun kapısını ne zaman çalsak hiç geri çevrilmedik. Bu güne kadar ne istediysek, bizleri hiç kırmadan fazlasıyla vermeye çalıştılar. Şu an özellikle Gaziantep'te futbol oynanan sahaların yüzde 70'i Şehitkamil Belediyesine ait. Belediyemizin spor alanında yapmış olduğu tüm çalışmalar büyük bir takdiri hak ediyor. Şehitkamil Belediye Başkanımız ve kıymetli ekibi, Gaziantep'te sporun büyük destekçisi. Bu nedenle Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve kıymetli ekibine gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

