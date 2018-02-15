Şehitkamil'de Spor İçin Zaman Sınırı Yok

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren sportif tesisler, sportif organizasyonlara ev sahipliği yapamaya devam ediyor. Farklı branşlarda binlerce sporcunun katılımıyla düzenlenen okul sporları faaliyetleri ve kulüpler arası müsabakalarda tesisler adeta dolup taşıyor.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep ve Türk sporuna kazandırılan yüzme havuzları, futbol sahaları, kapalı spor salonları ve ilçenin birçok farklı noktasında faaliyet gösteren erkek ve bayan spor merkezleri 365 gün esasına göre zaman sınırı tanımadan sporsever vatandaşları ağırlıyor. Kurumlar arası işbirliğiyle düzenlen sportif organizasyonlarda çocuk ve genç yaştaki binlerce sporcu öğrenci, Şehitkamil Belediyesi tarafından sunulan imkanlarla nitelikli şartlarda spor yapabilme imkanı elde ediyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son yıllarda kurumlar arası işbirliğiyle düzenlenen sportif organizasyonlar neticesinde spora katılım oranın arttığını ancak bu grafiğin daha da yukarılara çıkmasının gerektiğini ifade etti. Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren sportif tesislerde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehitkamil'de 365 gün herkes için spor sloganı ile başlattığımız sağlıklı yaşama ve spor hareketinin meyvelerini alıyoruz. Henüz 4 yaşındaki bir çocuğumuz temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları spor okulumuzdan yararlarınken, yetişkin vatandaşlarımız farklı gün ve seans seçenekleriyle faaliyet gösteren spor merkezlerimizden rahatlıkla faydalanabiliyorlar. Spor alanında en önemli hedefimiz vatandaşlarımıza sürdürülebilir spor alışkanlıkları kazandırmak. Yaş gruplarına göre spora katılım oranı her geçen gün artıyor. Ancak bu sayı yeterli değil, grafiğin çok daha yukarılara taşınması gerekiyor. Kurumlar arası işbirliğiyle düzenlediğimiz sportif organizasyonlarda havuzlarımız, futbol sahalarımız, kapalı spor salonumuz, bayan ve erkek spor merkezlerimiz, gençlik kampı ve doğa sporları merkezimiz çocuklarımızın, gençlerimizin emrine amade. Düzenlenen sportif organizasyonlarla gündüz gece demeden tesislerimiz faaliyet gösteriyor. Yürütülen bu hummalı çalışmalar neticesinde daha sağlıklı, zinde ve sportmen bir neslin yetişeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

"Spor alanında birlikten güç doğuyor"

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Göktuğ Akdoğan, spor alanında birlikten güç doğduğunu ifade etti. Kurumlar arası işbirliğiyle düzenlenen Okullar Arası Halk Oyunları İl Yarışmaları Ödül Töreninde konuşan Akdoğan, "Spor alanında birlikten büyük bir güç doğuyor. Güçlü, başarılı, hedefleri olan nesillerin yetişmesinde sportif ve kültürel faaliyetlerin önemi çok büyük. Şehitkamil Belediye Başkanlığı, Gaziantep Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları Federasyonumuzun ortak organizasyonunda gerçekleştirilen müsabakalarda bu sezon içerisinde farklı yaşlarda binlerce öğrencimiz sportif etkinliklere katıldı. Ben, desteklerinden ve büyük ilgilerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümü Sayın Ökkeş Demir'e teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP