Şehitkamil'de Spor Dolu Bir Yıl Geride Kaldı

Şehitkamil Belediyesi, 2017 yılında düzenlediği geleneksel spor organizasyonları, spor okulları ve spor merkezleri faaliyetleri, sportif proje çalışmaları ve spor kulübü etkinlikleriyle on binlerce kişiyi spor alanlarında buluşturdu.



Şehitkamil Belediyesi, 2017 yılında on binlerce kişiyi sportif tesislerinde ağırladı. 2017 yılı içerisinde düzenlenen 65 geleneksel spor organizasyonuna 15 bin 87 öğrenci katılım sağlarken, 7 farklı branşta düzenlenen spor okulları, gençlik kampı ve doğa sporları faaliyetlerinden 28 bin 638 kişi yararlandı. İlçenin 17 farklı noktasında hizmet veren spor merkezlerinde ise 22 bin 648 kez kayıt kabul işlemi gerçekleştirildi. Gaziantep'in su sporlarında dünya ya açılan penceresi Alleben 1 ve Alleben 2 Yüzme Havuzlarında 12 ayda, 20 bin 814 farklı kişi sağlıklı, modern ve başarılı bir geleceğe kulaç attı.



Sağlıklı, zinde ve mutlu bir nesil yetişiyor



Spor yoluyla sağlıklı, zinde ve mutlu bir neslin yetiştiğini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2017 yılında gerçekleştirilen sportif faaliyetlerle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



"Spor alanında faaliyet gösterdiğimiz 5 ana branşta işin mutfağı olarak tabir ettiğimiz sportif faaliyetlerle tanıştırma ve branşa özgü temel eğitim faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Bunun yanı sıra yıl boyu aralıksız olarak faaliyet gösteren sportif tesislerimizde Gazi şehrimizi ulusal ve uluslararası platformda temsil eden milli sporcular yetiştirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Çok şükür büyük bir emeğin sonucunda 2017 yılında Alleben1 Yüzme Havuzundan bir dünya şampiyonu çıktı. Yine rekortmen milli sporcularımız birçok Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu elde etti. Takım sporcularında öz kaynaktan yetişen sporcularımızla oluşturulan ekiplerimiz ulusal bazda önemli başarıların altına imza attı. Sportif başarıların yanı sıra geleneksel spor organizasyonlarımızda binlerce sporcu centilmence mücadele ederken, spor okullarımızdan ve spor merkezlerimizde on binlerce vatandaşımız faydalandı. Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At, Formda Kal, Önce Öğren Sonra Eğlen, Hamleni Yap, Kardeşlik Ligi gibi sportif projelerle Şehitkamil'de sağlıklı, zinde ve mutlu bir nesil yetişiyor. Tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yeni yılda da sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz."



2017 yılında spora tam destek



Şehitkamil Belediyesi, 2017 yılında sportif tesisleşme atağını sürdürürken, amatör spora destek vermeyi de ihmal etmedi. İlçe genelindeki tüm okullara, eğitim öğretim yılının başında sportif malzeme armağanında bulunan Şehitkamil Belediyesi, ASKF ile işbirliği içeresinde amatör spor kulüplerine destek vermeyi de ihmal etmedi. Tesislerin kapılarını yıl boyunca ardına kadar amatör spor müsabakalarına açan Şehitkamil Belediyesi, düzenlediği spor organizasyonlarında katılımcı kulüplere ve okullara yıl boyunca branşlara özgü sportif malzeme armağanlarını sürdürerek spora ve sporcuya olan tam desteğiyle 2017 yılı boyunca spor camiasından tam not aldı. - GAZİANTEP