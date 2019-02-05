Şehitkamil'de Parklar Cıvıl Cıvıl

Gaziantep'te güzel ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan parklara akın etti. Vatandaşlar; parklarda yürüyüş yaparken, çocuklar ise oyun alanlarında gönüllerince eğlendi.

Gaziantep'te geçtiğimiz hafta boyunca etkisini sürdüren soğuk havanın ardından vatandaşlar, güneşin ve güzel havanın tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte parklara akın eden vatandaşlar, yazdan kalma bir günü yaşamanın tadını çıkardı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Şehitkamil Belediyesi tarafından 8 Şubat Mahallesi'ne yapılan 8 Şubat Millet Bahçesi'ne akın etti. Vatandaşlardan kimileri yürüyüş yaptı, kimileri ise banklarda oturarak güneşli havanın tadını çıkardı. Çocuklar ise oyun alanlarında gönüllerince eğlendi.

"8 şubat millet bahçesi çok güzel olmuş"

Havanın güzel olmasını fırsat bilerek dışarı çıktıklarını belirten vatandaşlar, "Bugün hava güzel ve güneşli olunca, bizlerde ailemizle birlikte parka geldik. Burada yürüyüş yapıyoruz, dinleniyoruz, temiz ve güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Adeta yazdan kalan günleri yaşıyoruz. Daha önce burası boş bir vaziyetteydi, çok kötü bir görünüm sergiliyordu. En önemlisi ise 8 Şubat Mahallemizde böylesine güzel bir park yoktu. Zaman Zaman çocuklarımızla birlikte uzak bölgelerdeki parklara gidiyorduk. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemize bu güzel parkımız kazandırıldı. Belediyemizin yapmış olduğu Millet Bahçesi gerçekten çok güzel olmuş. Bundan dolayı da Başkanımıza ve ekibine de yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok güzel ve eğlenceli vakit geçiriyoruz"

Güzel havanın tadını çıkaran çocuklar ise, "Başkanımız gerçekten mahallemize çok güzel bir park kazandırdı. Zaman zaman gelip bu parkımızda bulunan sahada futbol, basketbol oynuyoruz, oyuncaklara biniyoruz ve günlük stresimizi atıyoruz. Çok güzel ve eğlenceli vakit geçiriyoruz. Bugünde havanın güzel olmasıyla birlikte arkadaşlarımızla beraber parkımıza gelerek, oyunlar oynuyoruz. Başkanımıza yapmış olduğu bu güzel parktan dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA