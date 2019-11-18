Şehitkamil'de okula ara eğitime devam

18.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 18.11.2019 15:10

2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. ara tatil dönemi etkinlikleri, 'Okula Ara Eğitime Devam' sloganıyla öğrenci, öğretmen ve velilerin büyük ilgisi başladı. 18-22 Kasım tarihleri arasında Şehitkamil Belediye Başkanlığınca gerçekleştirilecek 6 farklı organizasyonda 2 bin 557 öğrenci etkinliklere katılacak.



Bir hafta boyunca devam edecek olan 1. ara tatil dönemi etkinliklerinin startı verildi. 18-22 Kasım tarihleri arasında Şehitkamil Belediyesi tarafından 6 farklı organizasyona, 83 farklı ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören 2 bin 557 öğrenci katılacak. Gençlik Kampı etkinlikleri, basketbol, badminton, futbol, satranç şenlikleri, temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları etkinlikleriyle oldukça eğlenceli bir tatil dönemi yaşayacak öğrenciler, sportif etkinliklerin gerçekleştirileceği alanlarda eğitimlerine devam edecekler.



Ara tatilin 1. gününde öğrencilerin ziyaretçileri; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhittin Karasu oldu. Öğrencilerle sportif etkinlikler esnasında yakından ilgilenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerle kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi. Paintball şenliğinde oyuna eşlik eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, diğer spor branşlarında gerçekleştirilen etkinliklerde de öğrencileri yalnız bırakmadı.



Eğitim, sadece sınıfta olmaz



Öğrencilerin yaşayarak öğrenmeleri adına planlamalar yaptıklarını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Okula Kısa Bir Mola protokolü kapsamında daha önce planlamış olduğumuz etkinlikler bugün başladı. Şu anda farklı branşlarda binlerce öğrencimizi belediyemize bağlı spor merkezlerinde misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim, sadece sınıfta olmaz. Çocuklarımızın, yaşayarak öğrenebilecekleri etkinlikler planladık. Düzenlenen bu spor organizasyonlarında öğrencilerimiz, aynı zamanda sosyal ilişkiler kurma imkanı da elde edecekler. Milli Eğitim camiamızla büyük bir uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımız, bizim her şeyimiz. Çocuklarımız, her şeyin en iyisine layıktır. Tatil dönemi içerisinde etkinliklere katılacak olan tüm öğrencilerimizin, çok keyifli anlar yaşamalarını istiyoruz. Öğrencilerimizin, bol bol moral depolayarak eğitim-öğretim hayatlarına en verimli şekilde devam etmelerini arzu ediyoruz" dedi.



Sosyal etkinliklerle eğitim süreci devam ediyor



Düzenlenen proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili değerlendirmede bulunan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, "Milli Eğitim Bakanlığımızca bu yıl ilki gerçekleştirilen ara tatil uygulamasının ilkini yaşıyoruz. 18-22 Kasım tarihleri arasında okullarımız tatil ama sosyal etkinliklerle eğitim süreci devam ediyor. Şehitkamil Belediyemiz, öğrencilerimiz için çok önemli bir projeyi hayata geçirdi ve bu proje kapsamında şu anda binlerce öğrencimiz; oyun, spor ve eğlenceyle buluşuyor. Bu nedenle Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu tatil döneminde sadece öğrencilerimiz değil, öğretmenlerimiz de yine belediyemiz tarafından gerçekleştirilen organizasyonlarda seminer çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve değerli velilerimize; verimli, sağlıklı, huzur dolu günler diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA