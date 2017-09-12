Şehitkamil'de Okul Kantinleri Denetleniyor

Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından okul kantinlerine yönelik denetimler okulların açılmasıyla başladı. Zabıta ekiplerinin denetimleri, yıl boyu periyodik olarak sürecek.



Öğrenci sağlığına ilişkin önlemlerini okulların açıldığı ilk günden alan Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk gününden okul kantinlerinin denetimlerine başladı. Zabıta ekipleri, işyeri açma-işletme ruhsatı, ürünlerin fiyat tarifesi, ürünlerin son kullanım tarihi, genel temizlik ve hijyen, iş kıyafeti, yasaklı ürünlerin satışı, kantin mutfağında uyulması gereken kurallarla ilgili kapsamlı bir denetim gerçekleştiriyor. Kantinlerde bulunan her ürünü titizlikle inceleyen ekipler, denetlemelerin yanı sıra kantin işletmecilerine uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmeler de yapıyor. Zabıta ekipleri, kurallara uymayan kantin işletmelerine cezai işlem uyguluyor.



Denetimler memnuniyetle karşılandı



Kantin işletmecisi Mustafa Torun, denetimlerin kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi. Ahmet Baloğlu, "Denetimler dolayısıyla çok memnunuz. Eksiklerimizi görmemiz açısından denetimler çok iyi oluyor. Okulda eğitim gören çocuklar, kendi çocuklarımız gibidir. Biz onlar için en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama bizim göremediklerimizi zabıta ekiplerinin denetlemesi daha iyi oluyor. Denetimlerin sürmesini istiyoruz. Bu denetimler için Şehitkamil Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bu denetimler sayesinde öğrenciler de kantini gönül rahatlığıyla kullanıyor. Öğrenciler, kantinde denetimin olduğunu gördüğü zaman biz de daha rahat satış yapıyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na hizmetleri dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Yapılan denetimler, öğrenci velilerini de memnun etti. Çocuklarının sağlıklarının her şeyden önemli olduğunu kaydeden veliler, yaşanabilecek sıkıntılı bir durumun yapılan denetimler sayesinde önceden önlenebileceğini söyledi. Öğrenci velileri, denetimler dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti. - GAZİANTEP