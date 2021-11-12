Şehitkamil'de, kırsal bölgede bulunan mahallelerde kilit taşı çalışmaları aralıksız devam ediyor

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Bültenler) - Kırsal bölgedeki mahallelerde yeni, bozuk ve bakımsız yolları baştan aşağı kilit taşıyla yenileyen Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Bilek Mahallesi'nde yaptığı kilit taşı çalışmasıyla mahalle yollarını onarmaya devam ediyor. Eksik görülen yerlerin yollarını kilit taşı döşeyerek yenileyen ekipler, mahallenin çehresini değiştirdi. Kilitli parke taşı çalışmasıyla birlikte mahalle sakinleri, kış aylarında çamurlu ve bozuk yollardan kurtulacak. Yapılan çalışmaların memnun edici olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, duydukları memnuniyeti dile getirerek Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

MAHALLE SAKİNLERİMİZ KIŞ AYLARINI SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE GEÇİRECEKLER

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren Bilek Mahalle Muhtarı Durmuş Kılınç, "Malum kış aylarının gelmesiyle birlikte Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemizde kilitli parke taşı çalışmaları başladı. Eksik görülen yerler ile bozuk olan tüm yollarımız kilitli parke taşı yapılıyor. Bundan dolayı Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Şu an mahallemize kilit taşı çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yapılmayan yerlerimiz de kısa süre içerisinde kilitli parke taşı ile döşenecek. Mahalle sakinlerimiz, kış aylarını sorunsuz bir şekilde geçirecekler. Ben, yapılan hizmetlerden dolayı bir kez daha Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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