Şehitkamil'de kar yağışı uyarısı sonrasında tüm hazırlıklar tamamlandı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Bültenler) - Toplam 600 personel ve 100 araç ile yürütülen çalışmalar, 24 saat aralıksız devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında tüm hazırlıklarını tamamlayan Şehitkamil Belediyesi, ilçenin tamamında gerekli tüm önlemleri aldı. Ekipler, özellikle ulaşım konusunda herhangi bir aksamanın yaşanmaması adına toplu taşıma araçları tarafından kullanılan yollarda tuzlama çalışması yapıyor. Ekipler, ilçe genelinde hizmet veren; hastaneler, sağlık ocakları, kamu kurum ve kuruluşları ile camilerin olduğu bölgelere öncelik veriyor. Toplamda 600 personel ve 100 araçla yürütülen çalışmalar, 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

3 VARDİYALI OLARAK 7/24 ESASINA GÖRE ÇALIŞACAĞIZ

Vatandaşa, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklamanın hemen ardından kısa süre içerisinde hazırlıklarımızı tamamladık. Ekip arkadaşlarımız ile ilçemiz genelinde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için 3 vardiyalı olarak 7/24 esasına göre çalışacağız. Buzlanma riskine karşı ihtiyacımız olan tuz ve solüsyonlarımız yeterli seviyede var. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, zorunlu olmadıkça trafiğe kendi araçlarıyla çıkmamalarıdır. Eğer mutlaka çıkmaları gerekiyorsa da öncelikli olarak toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyorum. Bu konuda vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyetle inşallah sorunsuz bir şekilde bu süreci gidermiş olacağız. Ekiplerimiz, vatandaşımızın sıklıkla kullandığı ilçe genelinde hizmet veren; hastaneler, sağlık ocakları, kamu kurum ve kuruluşları ile camilerin olduğu bölgelere öncelik veriyor. Sahada özveriyle çalışma yürüten tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum."

ÇALIŞMALARINI LAYIKIYLA YAPIYOR

Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Merveşehir Mahalle Muhtarı Adem Sekibağ, "Uzun zamandır güzide şehrimiz Gaziantep'imizin ve bölgemizin ihtiyacı olan karı, Cenabıhak bugün gönderdi. Allah'a şükür. Şehitkamil Belediyemiz de tüm ekipleriyle mahallelerimizde çalışmalarını layıkıyla yapıyor. Başta Başkanımız olmak üzere tüm çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Mahallemize gösterilen ihtimamdan dolayı çok teşekkür ederim. Çalışmalarında, başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Çalışmalarla ilgili görüş belirten esnaf Hasan Çakır, "Uzun zamandır kar yağmıyordu. Karın yağması iyi oldu. Belediyemizin çalışmalarından memnunuz. Bir şikayetimiz yok. Mahallemizde, kar temizleme çalışmaları yapılıyor. Caddelerimizde tuzlama çalışmaları yapılıyor. Belediyemiz, hazır kıta bekliyor. Belediyemize, çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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