Şehitkamil'de kar yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı - Haberler
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Şehitkamil'de kar yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı

Şehitkamil'de kar yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kar yağışı uyarısı sonrası ilçe genelinde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kar yağışı uyarısı sonrası ilçe genelinde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz, zorunlu olmadıkça trafiğe kendi araçlarıyla çıkmamalarıdır. Eğer mutlaka çıkmaları gerekiyorsa da öncelikli olarak toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyorum" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısını dikkate alarak gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, toplam 600 personel ve 100 araçla bir olumsuzluğun yaşanmaması adına çalışma yürüteceklerini kaydetti.

"Arkadaşlarımızla birlikte tüm hazırlıklarımızı yaptık"

İlçe genelinde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması adına yoğun mesai yapacaklarını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Büyüklerimizin dediği gibi, kar yılı var yılıdır. Son dönemde küresel ısınmayla birlikte yağmurdan ve kardan biraz yoksun kaldık. Yağış, büyük bir nimettir. Ancak yağışların, özellikle de kar yağışının külfete dönüşmemesi adına biz çalışmalarımızı yaptık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre Gaziantep ve çevresinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte tüm hazırlıklarımızı yaptık. Her zaman olduğu gibi herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için yine milletimizin hizmetinde olacağız. Yaklaşık 600 personelimiz ve 100 araçla birlikte çalışma yürüteceğiz. Kar ile mücadele noktasında ihtiyacımız olan tuz ve solüsyonlarımız hazır. Bu konuda arkadaşlarımız, teknik donanımlarıyla birlikte sahada olacaklar. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, zorunlu olmadıkça trafiğe kendi araçlarıyla çıkmamalarıdır. Eğer mutlaka çıkmaları gerekiyorsa da öncelikli olarak toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyorum. Bu konuda vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyetle inşallah sorunsuz bir şekilde bu süreci gidermiş olacağız. Su kaynaklarımızın artması, bitki örtüsünün korunması noktasında, tahılların bereketlenmesi adına kar ve yağmura ihtiyacımız var. Ama diğer taraftan da şehir merkezinde yaşanacak sıkıntıları gidermek adına da bizler milletimizin hizmetinde ekip arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Şehitkamil'de kar yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı

Şehitkamil'de kar yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şehitkamil, Hisarcık, kar, Yerel, Haber

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