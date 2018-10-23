Şehitkamil'de Gaz Dedektörü Dağıtımı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil Belediyesi, her yıl çok sayıda insanın ölümüne neden olan karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla gaz dedektörü dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde bulunan 29 aile merkezinde binlerce kişiye ücretsiz olarak gaz dedektörü dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen uzman, Yeşilova Aile Merkezindeki gaz dedektörü dağıtımı öncesinde vatandaşlara doğru soba kullanımı konusunda bilgi verdi.

Görsellerle desteklenen bilgilendirme sonrasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz ile Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, dedektörleri dağıttı.