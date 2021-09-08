ŞEHİTKAMİL'DEN ESNAFA REYHAN ÇİÇEĞİ HEDİYESİ
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ŞEHİTKAMİL'DEN ESNAFA REYHAN ÇİÇEĞİ HEDİYESİ

ŞEHİTKAMİL'DEN ESNAFA REYHAN ÇİÇEĞİ HEDİYESİ
Habermetre - Haberler | Toplum

08-09-2021 11: 09: 52 ŞEHİTKAMİL'DEN ESNAFA REYHAN ÇİÇEĞİ HEDİYESİ ŞEHİTKAMİL'DE ÜRETİLDİ, ESNAFA ARMAĞAN EDİLDİŞehitkamil Belediyesi tarafından üretilen reyhan çiçeği, ilçe genelindeki esnafa hediye edildi.

08-09-2021 11: 09: 52 ŞEHİTKAMİL'DEN ESNAFA REYHAN ÇİÇEĞİ HEDİYESİ ŞEHİTKAMİL'DE ÜRETİLDİ, ESNAFA ARMAĞAN EDİLDİ

Şehitkamil Belediyesi tarafından üretilen reyhan çiçeği, ilçe genelindeki esnafa hediye edildi. Reyhan çiçeğinin kendilerine hediye edilmesinden memnun olduklarını dile getiren esnaflar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkürler ettiler.

Ürettiği güzellikleri paylaşmaktan yana tavır koyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Peyzaj Bitkileri Üretim Serası'nda üretilen reyhan çiçeğini esnafa armağan etti. Zabıta ekipleri, esnafın iş yerlerini ziyaret ederek Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun hediyesi olan reyhan çiçeğini esnafa takdim etti. Kendilerine hediye edilen çiçek için Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür eden esnaflar, sağlanan hizmetlerin memnuniyet verici olduğunu dile getirdiler.

BAŞKANIMIZA NAZİK HEDİYELERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM

Korutürk Caddesi esnafından Mehmet Diken, "Biz Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'ndan memnunuz. Başkanımızın yapmış olduğu hizmetleri takdirle karşılıyoruz. Başkanımız her zaman biz esnafların yanında olmaya gayret gösteriyor. Bugün de Başkanımız bize bir jest yaparak, reyhan çiçeği hediyesinde bulundu. Zabıta ekiplerimiz, sağ olsun iş yerlerimize gelerek, reyhan çiçeğini takdim ettiler. Başkanımıza bu nazik hediyelerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ŞEHİTKAMİL'DE ÜRETİLDİ, ESNAFA ARMAĞAN EDİLDİ

Şehitkamil Belediyesi tarafından üretilen reyhan çiçeği, ilçe genelindeki esnafa hediye edildi. Reyhan çiçeğinin kendilerine hediye edilmesinden memnun olduklarını dile getiren esnaflar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkürler ettiler.

Ürettiği güzellikleri paylaşmaktan yana tavır koyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Peyzaj Bitkileri Üretim Serası'nda üretilen reyhan çiçeğini esnafa armağan etti. Zabıta ekipleri, esnafın iş yerlerini ziyaret ederek Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun hediyesi olan reyhan çiçeğini esnafa takdim etti. Kendilerine hediye edilen çiçek için Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür eden esnaflar, sağlanan hizmetlerin memnuniyet verici olduğunu dile getirdiler.

BAŞKANIMIZA NAZİK HEDİYELERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM

Korutürk Caddesi esnafından Mehmet Diken, "Biz Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'ndan memnunuz. Başkanımızın yapmış olduğu hizmetleri takdirle karşılıyoruz. Başkanımız her zaman biz esnafların yanında olmaya gayret gösteriyor. Bugün de Başkanımız bize bir jest yaparak, reyhan çiçeği hediyesinde bulundu. Zabıta ekiplerimiz, sağ olsun iş yerlerimize gelerek, reyhan çiçeğini takdim ettiler. Başkanımıza bu nazik hediyelerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ŞEHİTKAMİL'DEN ESNAFA REYHAN ÇİÇEĞİ HEDİYESİ
ŞEHİTKAMİL'DEN ESNAFA REYHAN ÇİÇEĞİ HEDİYESİ
ŞEHİTKAMİL'DEN ESNAFA REYHAN ÇİÇEĞİ HEDİYESİ

Kaynak: Habermetre

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