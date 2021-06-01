Şehitkamil'de El Beceri Kursları Yeniden Kapılarını Açtı

01-06-2021 11: 24: 52 ŞEHİTKAMİL'DE EL BECERİ KURSLARI YENİDEN KAPILARINI AÇTI KURSLAR, PANDEMİ KURALLARINA UYGUN BİR ŞEKİLDE VERİLİYORŞehitkamil Belediyesi tarafından kadınlara yönelik hayata geçirilen el beceri kursları, pandemi kurallarına uygun şekilde yeniden kapılarını açtı.

01-06-2021 11: 24: 52 ŞEHİTKAMİL'DE EL BECERİ KURSLARI YENİDEN KAPILARINI AÇTI KURSLAR, PANDEMİ KURALLARINA UYGUN BİR ŞEKİLDE VERİLİYOR

Şehitkamil Belediyesi tarafından kadınlara yönelik hayata geçirilen el beceri kursları, pandemi kurallarına uygun şekilde yeniden kapılarını açtı. Mefruşat kurslarına katılan kursiyerler hem çocukları için çeyizlik hazırlıyorlar hem de yaptıkları ürünleri satarak, aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar.

Şehitkamil Belediyesi ile Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Pirsultan Aile Merkezi'nde kadınlara yönelik açılan mefruşat kursu yoğun ilgi gördü. Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan mefruşat kursu, normalleşme dönemiyle birlikte pandemi kurallarına uygun bir şekilde kapılarını yeniden açtı. Kursa katılan kadınlar, eğitmenler nezaretinde; Antep işi, tel kırma, iğne oyası, dikiş nakış ve mefruşat öğreniyor. Çeyizlik nakış ve benzeri işleri öğrenen kadınlar, bir taraftan çocukları için çeyiz hazırlarken diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar.

PANDEMİ KURALLARINA UYGUN BİR ŞEKİLDE KURSLARIMIZI AÇTIK

Kursa ilişkin açıklamada bulunan Mefruşat Eğitmeni Gönül Özsimitçi, "Şehitkamil Belediyemiz ile Halk Eğitim Merkezimiz arasında düzenlenen iş birliği çerçevesinde kadınlara yönelik mefruşat kurslarımızı pandemiden önce açmıştık. Malum pandemi nedeniyle bir süredir kurslarımızı kapatmak zorunda kalmıştık. Normalleşme süreciyle birlikte kurslarımızı, pandemi kurallarına uygun, maske-mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek yeniden açtık. Kursiyerlerimiz, pandemi nedeniyle evde çok sıkıldılar, kursların ne zaman açılacağını sabırsızlıkla bekliyorlardı. İnşallah pandemi tamamen bittikten sonra kursiyerlerimizle daha sık bir araya geleceğiz. Burada kursiyerlerimize Antep işi, tel kırma, iğne oyası, mefruşat, pike takımları, yatak örtüleri ve dikiş nakış eğitimleri veriyoruz. Kursiyerlerimiz, burada almış oldukları eğitimlerle hem kendi çocukları için çeyizlik ürün yapıyorlar hem de yapmış oldukları ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bunun yanı sıra kursiyerlerimiz, burada yeni arkadaşlıklar edinerek güzel vakit geçiriyorlar. Ben kursiyerlerimiz adına Şehitkamil Belediyemize ve Halk Eğitim Merkezimize böylesine güzel imkanlar sunduğu için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AİLE EKONOMİMİZE KATKIDA BULUNUYORUZ

Mefruşat kursunun kendisine büyük katkılar sunduğunu kaydeden kursiyerlerden Hatice Güllüce, "Pandemi döneminden önce Pirsultan Aile Merkezimizde açılan mefruşat kurslarına katılıyorduk. Pandemi nedeniyle bir süredir kurslarımız kapalıydı. Bu dönem içerisinde de evde canımız çok sıkılıyordu. Kurslarımızın açılmasıyla birlikte eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada hocamız bizlere, el sanatlarıyla ilgili teknikler öğretiyorlar. İğne oyası, Antep işi, tel kırma ve dikiş nakış öğreniyoruz. Eski çeyizliklerimizi getirip burada yenileyerek, çocuklarımıza yeni çeyizlikler diziyoruz. Bu kursların bizlere çok katkısı oluyor. Burada almış olduğumuz eğitimlerle birlikte hem meslek sahibi oluyoruz hem de burada yapmış olduğumuz ürünleri satarak, aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Kendi kızlarımızın çeyizini dahi kendimiz yapmaya başladık. Bu kurslara katılmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben bu imkanları bizlere sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KURSLAR, PANDEMİ KURALLARINA UYGUN BİR ŞEKİLDE VERİLİYOR

Şehitkamil Belediyesi tarafından kadınlara yönelik hayata geçirilen el beceri kursları, pandemi kurallarına uygun şekilde yeniden kapılarını açtı. Mefruşat kurslarına katılan kursiyerler hem çocukları için çeyizlik hazırlıyorlar hem de yaptıkları ürünleri satarak, aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar.

Şehitkamil Belediyesi ile Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Pirsultan Aile Merkezi'nde kadınlara yönelik açılan mefruşat kursu yoğun ilgi gördü. Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan mefruşat kursu, normalleşme dönemiyle birlikte pandemi kurallarına uygun bir şekilde kapılarını yeniden açtı. Kursa katılan kadınlar, eğitmenler nezaretinde; Antep işi, tel kırma, iğne oyası, dikiş nakış ve mefruşat öğreniyor. Çeyizlik nakış ve benzeri işleri öğrenen kadınlar, bir taraftan çocukları için çeyiz hazırlarken diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar.

PANDEMİ KURALLARINA UYGUN BİR ŞEKİLDE KURSLARIMIZI AÇTIK

Kursa ilişkin açıklamada bulunan Mefruşat Eğitmeni Gönül Özsimitçi, "Şehitkamil Belediyemiz ile Halk Eğitim Merkezimiz arasında düzenlenen iş birliği çerçevesinde kadınlara yönelik mefruşat kurslarımızı pandemiden önce açmıştık. Malum pandemi nedeniyle bir süredir kurslarımızı kapatmak zorunda kalmıştık. Normalleşme süreciyle birlikte kurslarımızı, pandemi kurallarına uygun, maske-mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek yeniden açtık. Kursiyerlerimiz, pandemi nedeniyle evde çok sıkıldılar, kursların ne zaman açılacağını sabırsızlıkla bekliyorlardı. İnşallah pandemi tamamen bittikten sonra kursiyerlerimizle daha sık bir araya geleceğiz. Burada kursiyerlerimize Antep işi, tel kırma, iğne oyası, mefruşat, pike takımları, yatak örtüleri ve dikiş nakış eğitimleri veriyoruz. Kursiyerlerimiz, burada almış oldukları eğitimlerle hem kendi çocukları için çeyizlik ürün yapıyorlar hem de yapmış oldukları ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bunun yanı sıra kursiyerlerimiz, burada yeni arkadaşlıklar edinerek güzel vakit geçiriyorlar. Ben kursiyerlerimiz adına Şehitkamil Belediyemize ve Halk Eğitim Merkezimize böylesine güzel imkanlar sunduğu için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AİLE EKONOMİMİZE KATKIDA BULUNUYORUZ

Mefruşat kursunun kendisine büyük katkılar sunduğunu kaydeden kursiyerlerden Hatice Güllüce, "Pandemi döneminden önce Pirsultan Aile Merkezimizde açılan mefruşat kurslarına katılıyorduk. Pandemi nedeniyle bir süredir kurslarımız kapalıydı. Bu dönem içerisinde de evde canımız çok sıkılıyordu. Kurslarımızın açılmasıyla birlikte eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada hocamız bizlere, el sanatlarıyla ilgili teknikler öğretiyorlar. İğne oyası, Antep işi, tel kırma ve dikiş nakış öğreniyoruz. Eski çeyizliklerimizi getirip burada yenileyerek, çocuklarımıza yeni çeyizlikler diziyoruz. Bu kursların bizlere çok katkısı oluyor. Burada almış olduğumuz eğitimlerle birlikte hem meslek sahibi oluyoruz hem de burada yapmış olduğumuz ürünleri satarak, aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Kendi kızlarımızın çeyizini dahi kendimiz yapmaya başladık. Bu kurslara katılmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben bu imkanları bizlere sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre