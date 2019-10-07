Şehitkamil'de Cumhuriyet Bayramı Geleneksel Spor Şenlikleri yapılacak

07.10.2019 16:48

Şehitkamil Belediyesi tarafından cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 6 farklı branşta geleneksel spor şenlikleri düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde basketbol, futbol, satranç, sualtı sporları, sutopu ve yüzme branşlarında düzenlenecek şenlik ve yarışmalarla farklı yaş gruplarında binlerce sporcu tesislerde misafir edilecek.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve organizasyonların gerçekleştireceği federasyonların branş il temsilcilerinin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikler esnasında yeşil sahada, parke üzerinde ve kulvarlarda mücadele edecek olan sporcular, Şehitkamil Belediye Başkanlığınca branşlara özgü armağanlarla ödüllendirilecekler.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geleneksel spor organizasyonlarına olan ilginin her geçen yıl arttığını ifade etti.

Başkan Fadıloğlu, "Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edeceğimiz spor etkinliklerinde bir kez daha çocuklarımız, gençlerimizle spor alanlarında buluşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA