Şehitkamil'de çalışmalar, yoğun bir şekilde devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehitkamil'de çalışmalar, yoğun bir şekilde devam ediyor

Şehitkamil'de çalışmalar, yoğun bir şekilde devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziler Mahallesi'nde yapımı devam eden kütüphane inşaatını yerinde inceledi. Başkan Fadıloğlu, kısa süre sonra tamamlanması hedeflenen yatırımın, öğrencilerin akademik başarılarına önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

FADILOĞLU: "ÇALIŞMALARIMIZA, ÇOK YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ"

Eğitim alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla öğrencilerin akademik başarılarına büyük katkı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziler Mahallesi'nde öğrencilerin büyük ihtiyacı olan kütüphane inşaatına başladı. Bin 800 metrekare büyüklüğünde olacak kütüphane içerisinde; 2 adet okuma salonu, bilgisayar salonu, grup çalışma odası ve fuaye alanı bulunacak.

Yapı alanını Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ihtiyaca bağlı başlattıkları çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

İHTİYAÇ OLAN BİR NOKTADA KÜTÜPHANE İNŞAATINA BAŞLADIK

Gerçekleştirdiği incelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Gaziler Mahallemiz, Beykent bölgesinin en yoğun mahallelerinden biridir. Bu bölgede de öğrencilerimizin özellikle ders çalışması açısından ihtiyaç olan bir noktada kütüphane inşaatına başladık. Çalışmalarımıza, çok yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Sağ olsunlar, müteahhit firma da çok yoğun çalışıyor. İç avlulu geniş bir mekanın içerisinde hem bilgisayar odalarının olduğu hem alt yaş gruplarının hem de üst yaş gruplarının kullanacağı alanlar oluşturuyoruz. Yan tarafımızda okul, onun yanında cami var. Burası, bir çekim merkezi halinde milletimize hizmet edecek. Ben, kazasız belasız hizmete girmesini temenni ediyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Boris Johnson Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Selçuk Balcı Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Diego Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şehitkamil'de çalışmalar, yoğun bir şekilde devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:51:37. #1.15#

title