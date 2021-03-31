Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel
Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Şehitkamil Belediyesi, ramazan ayı öncesinde dar gelirli ailelere gıda yardımına başladı.

Bu yıl yüzde 35 zamlandı! İşte zincir marketlerin Ramazan kolisi fiyatları
Bu yıl yüzde 35 zamlandı! İşte zincir marketlerin Ramazan kolisi fiyatları
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak

Şehitkamil Belediyesi, ramazan ayı öncesinde dar gelirli ailelere gıda yardımına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan öncesi 4 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtılıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Girne Mahalle Muhtarı İbrahim Polat, belediyenin her sene olduğu gibi bu yıl da gıda yardım dağıtımına başladığını, böylece ailelere büyük destekte bulunduğunu kaydetti.

Mahallelinin sorunlarını çözmek için belediye ile iş birliği içerisinde olduklarını ifade eden Polat, teşekkür etti.

Seyrantepe Mahalle Muhtarı Hamdi Taşkın da ramazan ayı öncesi yapılan yardımların aileleri memnun ettiğini aktardı.

Yardımların ailelere büyük katkısı olduğunu belirten Taşkın, şöyle devam etti:

"Ailelerimizin, ramazan ayı içerisinde mağdur olmamaları adına belediyemiz gıda paketlerini erkenden dağıtmaya başladı. Mahallemizde ailelerimize paketler ulaştırılıyor. İnşallah ailelerimiz bu ramazan ayında da hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Ailelerimizden de olumlu yönde geri dönüşler alıyoruz. Şahsım ve aileler adına Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin devamını diliyorum."

Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Ali İhsan Su Özlem Zengin Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Burcu Biricik Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Caner Erkin Okay Yokuşlu İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 13:36:44. #1.15#
title