Şehitkamil'de anaokulu öğrencilerine kırtasiye yardımı

23.10.2019 15:48

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 35 sosyal tesisteki 70 ana sınıfı şubesinde eğitim gören öğrencilere kırtasiye desteği sunulacak.

Şehitkamil Kaymakamlığı hizmet binasındaki protokol imza programına, Kaymakam Ömer Kalaylı, Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı katıldı.

Protokol imza töreni sonrası açıklama yapan Kalaylı, "Devlet olarak en büyük önceliğimiz eğitim. Şehitkamil bölgemizde okul öncesi okullaşma oranımız yüzde 61 seviyelerinde. Tabi bu oran Türkiye ortalamasının üzerinde ama biz bu oranı daha da yükseltmek istiyoruz." dedi.

Şehitkamil Belediyesi'nin bünyesindeki 35 sosyal tesisinde bulunan 70 ana sınıfını Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis ederek büyük bir çalışmaya imza attığını dile getiren Kalaylı, "Özellikle anasınıfı olmayan okullarımızda, bölgelerimizde ve dezavantajlı dediğimiz bölgelerde bu öğrencilerimiz bu sosyal tesislerdeki ana sınıfından faydalanmaya çalışacaklar. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na eğitime vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten örnek bir çalışma, örnek bir uygulama." diye konuştu.

Çocukların okul öncesi eğitim alması için tüm gayretleriyle çalıştıklarını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da şunları kaydetti:

"35 noktada 70 sınıfta yaklaşık bin 500 çocuğumuzun özellikle okul öncesi eğitim alması noktasında, ayrıca bu fiziki mekanların ötesinde onların eğitim giderlerinin karşılanması noktasında Şehitkamil Belediyesi olarak tüm gayretimizle çalışıyoruz."

Kaynak: AA