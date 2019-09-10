Şehitkamil'de 4 bin 338 yetişkin okuma yazma öğrendi

10.09.2019 14:22

Türkiye genelinde "Okuma-yazma bilmeyen kalmasın" sloganıyla başlatılan okuma-yazma seferberliği kapsamında Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren merkezlerde bugüne kadar 4 bin 338 yetişkin, okuma-yazma öğrendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle yetişkinlerin okuma-yazma bilmemeleri nedeniyle yaşadıkları sorunların önüne geçmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleri, Milli Eğitim Bakanlığının koordinesinde yürütülen seferberlik kapsamında her geçen gün okuma-yazma öğrenenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 2013 yılında başlatılan okuma-yazma seferberliği sayesinde bugüne kadar 4 bin 338 kişi okur-yazar oldu.

Belediye tarafından açılan kurslarda sadece okuma-yazma değil, matematik de öğretiliyor.

Seyrantepe Aile Merkezinde açılan okuma-yazma kursunda 20 kursiyer, 1 ay süren eğitimlerden yararlandı ve okuma-yazmayı öğrendi. Okuma-yazma bilmedikleri dönemde özellikle hastanede ve ulaşımda çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden kursiyerler, artık sorun yaşamadıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Bilmemenin değil, öğrenmemenin ayıp olduğunu vurgulayan 60 yaşındaki Cennet Kılıç, "Okuma-yazmayı bilmiyordum. Şimdi öğrendim ve çok güzel okuyup yazabiliyorum. Şimdi istediğim doktora gidebiliyorum." dedi.

Okuma-yazma bilmeyen herkese kursa katılmaları tavsiyesinde bulunan 67 yaşındaki Beşire Minkara da okuma-yazma bilmeden önce çok eziyet çektiğini belirterek, "Kapının önüne çıkıyordum, telefonla birini arayabilmek için birinin geçmesini bekliyordum. Bu yüzden aklıma koydum. 'Okuma yazma öğreneceğim' dedim. Allah, bu kursu açanlardan razı olsun." açıklamasında bulundu.

Minkara, önceden otobüse binerken de sıkıntı yaşadığını ifade ederek, "Ancak şimdi geçen otobüslerin nereye gideceğini üzerindeki yazıyı okuyarak biliyorum. Okuma-yazma bilmeyenler, 'Biz 60, 70 yaşındayız' demesinler. Bu kursu herkese tavsiye ediyorum. Allah, bu kursları açan herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA