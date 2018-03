Şehitkamil'de 3 Bin Kişi Satrançla Tanıştı

Şehitkamil Belediyesi Sürekli Satranç Eğitim Merkezi, açıldığı günden bu yana 3 binin üzerinde vatandaşı satranç sporuyla buluşturdu.

Yıl boyunca faaliyetlerine aralıksız olarak devam eden Şehitkamil Belediyesi Sürekli Satranç Eğitim Merkezinde her yıl 350'nin üzerinde sporcu öğrenci, akıllı hamlelerin yapıldığı müsabakalar için hazır hale geliyor. 2010 yılında eğitim faaliyetlerine start veren Gaziantep'in ilk ve tek sürekli satranç eğitim merkezi farklı yaş gruplarında 3 binin üzerinde verdiği mezunla Gaziantep ve Türk satranç sporuna önemli bir katkı sundu.

"Her yaşta herkesin ilgilenebileceği bir spor"

Şehitkamil Belediyesi Sürekli Satranç Eğitim Merkezi Eğitmeni Veysel Çankaya, satranç sporunun her yaştaki insanın rahatlıkla oynayabileceği bir oyun olduğu ifade etti. Eğitmen Çankaya, satranç merkezinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Satranç sporu, özelikle çocuk ve genç yaştaki sporcu öğrencilere önce düşünmeyi, sonra hareket etmeyi öğretiyor. Yine bu özel spor branşı oyuncularımıza eğer ben bunu yaparsam, daha sonra ne olur ve yapılan hamleler karşısında 'buna karşılık ben ne yapabilirim' sorusunu kendilerine sormayı öğretiyor. Satranç oynayan çocuklar zamanla sabır ve düşünme gücü gelişiminde de bu oyunun faydasını görüyor. Satranç 7'den 70'e her yaştaki insanın oynayabileceği bir oyundur. Satranç oynamayı her yaşta öğrenebilirsiniz ve satrancı bırakmak spor tabiri ile jübile yapmak için zorunlu bir yaş sınırı yoktur. Genç-yaşlı herkes birbiriyle oynayabilir. Şehitkamil Belediyesi Satranç Eğitim Merkezinde bunların en güzel örneklerini görüyoruz. Sporcu öğrencilerimiz, sadece satranç oynayarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapılan turnuvalara katılabilir, farklı yerler görebilir, yeni dostluklar edinebilirler. Nitekim bunun örneklerini merkezimizde satrançla tanışan ve il, yöre, Türkiye şampiyonlukları elde eden öğrencilerimiz yaşadılar. İnşallah bundan sonrada yaşamaya devam edecekler. Bugüne kadar merkezimizde 3 bine yakın üyemizi satranç sporcuyla buluşturduk. Şehitkamil Belediyemizin satranç sporuna destekleri bunlarla da sınırlı değil. Düzenlenen geleneksel organizasyonlar, okullara yapılan branşa özgü malzeme destekleri, antrenör ve hakem kurslarına yapılan katkılar branşın gelişimi adına çok önemli. Desteklerini esirgemeyen tüm yöneticilerimize ve il temsilciliğimize teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP