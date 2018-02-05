Şehitkamil Belediyesinden Spora ve Sporcuya Destek

Spor alanında kurumlar arası işbirliğine önem veren Şehitkamil Belediyesi, okullar ve spor kulüplerinin yanı sıra faaliyet gösterdiği branşlarda antrenör ve hakem derneklerine destek vermeyi sürdürüyor.

Her yıl düzenli olarak devlet okullarına ve amatör spor kulüplerine branşlara özgü sportif malzeme desteği veren Şehitkamil Belediyesi, sporun gelişimindeki en önemli aktörlerden biri olan antrenör ve hakem derneklerini de unutmuyor. Düzenlediği sportif organizasyonlarda, spor okulu ve kulüp çalışmalarında kurumlar arası işbirliğine büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, spora ve sporcuya olan desteğini Futbol Adamları Derneği Gaziantep Şubesine spor ayakkabısı armağanıyla sürdürdü.

"Antrenörlerimiz önemli çalışmalara imza atıyorlar"

İl genelinde farklı branşlarda görev yapan antrenörlerin önemli çalışmalara imza atarak ulusal ve uluslararası platformda mücadele eden şampiyon sporcular yetiştirdiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, TÜFAD Gaziantep Şubesi ile işbirliği içerisinde yürüttükleri sportif çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yıl içerisinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte faal antrenör ve hakem dernekleriyle spor alanında birbirinden değerli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. İşbirliği içerisinde yürütülen tüm çalışmalar daha sportmen bir neslin yetişmesine, çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı tüm bağımlılıklardan uzak kalmalarına, spor kültürü ve ahlakı ile yetişmelerine olanak sağlıyor. Sportif mecrada geniş kitlelerin sporla tanışabilmesi ve spor alışkanlıklarını hayat boyu sürdürmelerinde başrollerden biri antrenörlerimize düşüyor. İl genelinde farklı branşlarda görev yapan antrenörlerimiz, özellikle son dönemlerde birbirinden önemli çalışmalara imza atarak şehrimizi ulusal ve uluslararası mecrada temsil eden, önemli şampiyonluklar, başarılar elde eden milli sporcular yetiştiriyorlar. Futbol branşında, TÜFAD Gaziantep Şubesi ile işbirliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde birçok sporcumuzun üst kategorilerde veya profesyonel spor kulüplerimizin altyapılarında forma giymelerine vesile olduk. Yürütülen faaliyetlere elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Sportif çalışmalara katkı sunan tüm antrenörlerimizi ve çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum."

"Şehitkamil Belediyesi çalışmalarımıza büyük katkı sağlıyor"

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, dernek adına yürütülen faaliyetlere Şehitkamil Belediyesinin büyük katkı sunduğunu ifade etti. Savcılıoğlu, "Gaziantep ve Türk futbolunun gelişmesi, Gaziantepli çocuklarımızın futbol branşı özelinde spora olan ilgilerinin artması adına derneğimiz üyesi tüm faal antrenörlerimizle birlikte hummalı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu konuda genel merkezimizde bizlere büyük destek veriyor. Ancak her mecrada olduğu gibi faaliyet alanımızda da yerel yönetimlerin katkısı, desteği çok önemlidir. Şehitkamil Belediyemiz yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlere büyük destek veriyor. Gerek sportif malzeme armağanlarıyla gerek tesislerinin kapılarını ardına kadar açarak, spora ve sporcuya olan desteğini her zaman gözler önüne seren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekip arkadaşlarına TÜFAD adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na spora verdiği büyük desteklerden dolayı 10. Sani Konukoğlu Minikler Futbol Şenliği ve Gazilik Futbol Kupası ödül töreninde teşekkür plaketi takdim edildi. TÜFAD Gaziantep Şubesi adına plaketi Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Ökkeş Demir verdi. - GAZİANTEP