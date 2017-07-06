Şehitkamil Belediyesinden Sosyal Sorumluluk

Yaz aylarındaki sıcak havalarda içecek ve yem bulmada zorluk çeken sokak hayvanlarına destek olan Şehitkamil Belediyesi, parklara daha önceden yerleştirdiği beslenme noktalarına ekmek ve su bırakıyor.



Yaban hayvanları için oluşturduğu özel meyve bahçesiyle Türkiye'de hayvanlara verdiği desteklerle örnek gösterilen Şehitkamil Belediyesi, bu sefer de sokak hayvanları için parklara daha önceden koyduğu beslenme noktalarına düzenli bir şekilde ilçe genelinde toplanan bayat ekmek, su ve yem bırakarak destek oluyor. Vatandaşların da destek vermesiyle sokak hayvanları sıcak yaz günlerinde açlık ve susuzluk çekmiyor.



"Belediyemiz, sokak hayvanlarına her zaman destek veriyor"



Şehitkamil Belediyesinin yapmış olduğu davranışın önemine işaret eden Yusuf Sevimli, "Havaların sıcak olması nedeniyle sahipsiz olan sokak hayvanları, ister istemez yiyecek bulmakta güçlük çekiyordu. Ancak Şehitkamil Belediyemizin birçok parkta sokak hayvanları için yapmış olduğu beslenme noktalarını olumlu ve yerinde bir proje olarak görüyoruz. Şehitkamil Belediyemiz, sokak hayvanlarını da unutmayarak, her zaman destek veriyor. Belediyemiz, topladıkları bayat ekmeklerin çöpe atılması yerine, sahipsiz ve sokak hayvanlarına yem olarak sağlıyor. Toplanan ekmekler, parklarımızda bulunan bu beslenme noktalarına bırakılarak, sokak hayvanlarına yem oluyor. Sıcak yaz günlerinde yeterli besin ihtiyacı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları, bu beslenme noktalarına gelerek, yem ihtiyacını karşılayabiliyor. Bizler de vatandaşlar olarak elimizden geldiğince bu beslenme noktalarına ekmek ve su bırakmaya gayret gösteriyoruz. Tüm halkımız da bu sıcak günlerde sokak hayvanlarını unutmasın, evlerinin balkonlarına, pencere kenarlarına bir kap su ve ekmek bıraksın. Hayvanlara destek olmamıza vesile olduğu için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP