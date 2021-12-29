Şehitkamil Belediyesinden market denetimi

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Şehitkamil Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelinde bulunan marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi, hijyen şartlarına uygunluğu ve diğer birçok konuda inceleme yapıyor.

Denetimlerde, yağ, çay, şeker, un, yumurta, et, tavuk, pirinç, bulgur, peynir, süt, meyve-sebze gibi gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri inceleniyor.

Denetimlerde ayrıca, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, seçtikleri ürünlerin raf ve kasa fiyatını da karşılaştırdı. Zabıta ekipleri, fiyat farkı tespit edilen marketler hakkında tutanak tuttu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen market işletmeleri sahibi Adnan Yorguner, bu tür denetimlerin sık sık yapılması gerektiğini belirtti.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

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