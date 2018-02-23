Şehitkamil Belediyesinden Bismil'e 40 Dönümlük Kardeşlik Parkı

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 40 dönümlük kardeşlik parkı yapacak.

Şehitkamil Belediyesince, kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla eski ilçe otogarı mevkisinde yapılacak olan parkın 7 ay içinde hizmete sunulması planlanıyor.

"Şehitkamil Kardeşlik Parkı" adıyla kurulacak olan parkta futbol sahasından kafeteryasına kadar her türlü uygulamanın yer alacağı bildirildi.

Her iki belediyenin kardeşliği kapsamında yapılan parkın ilçenin gelişimi ve değişimi için bir başlangıç olduğunu ifade eden Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç, bu yatırımın ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.