Şehitkamil Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediyede görev yapan memurların yararlanacağı Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesinde görev yapan memurların faydalanacağı Sosyal Denge Sözleşmesi, Şehitkamil Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında imzalandı.

Şehitkamil Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, BEM-BİR-SEN Gaziantep Şube Başkanı Serkan Özatıcı, BEM-BİR-SEN Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Türk, Kenan Gülşan, Mehmet Yıldız, Selim Arslan ve Mehmet Zeki Öğücü katıldı.

Sözleşme, Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Uslu ve Şube Başkanı Serkan Özatıcı tarafından imzalandı.

Fadıloğlu, alın terinin önemini belirterek, "Bu alın terinin karşılığını idare olarak çalışanlarımıza en üst düzeyde vermek adına gayret gösteriyoruz. Sözleşmenin, çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu arttıracağına inanıyorum. Allah, bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Levent Uslu da sözleşmenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, memurlar adına Fadıloğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA