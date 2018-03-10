Şehitkamil Belediyesi, Elektronik Atıkları da Topluyor

Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesi, elektronik eşyalar ve büyük hacimli atıkların bertarafı için "E-MÖP" projesini hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle çalışan Şehitkamil Belediyesi, Aydınlar Mahallesi'nde 7 bin metrekare alan üzerine kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde evlerde, ticari ve kurumsal iş yerlerinde oluşan atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile koltuk, kanepe gibi hacimli atıklar toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

Tesiste toplanan atıklar, gruplarına göre ayrı konteynerlerde biriktirilecek ve belli zamanlarda lisanslı geri kazanım tesislerine gönderilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kullanım ömürlerini tamamlayan elektrikli ve elektronik cihazların uygun yöntemlerle geri kazanılmaması ya da bertaraf edilememesinin çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

Bu kapsamda E-MÖP Projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Fadıloğlu, "Hanelerde ve ticari, kurumsal iş yerlerinde oluşan atık elektrikli ve elektronik eşyaların geri kazanımın sağlanması amacıyla vatandaşlarımızın 241 44 55 Nolu Alo Atık Hattı ile irtibata geçmesiyle talepler alınıyor. Talepler doğrultusunda elektronik atıklar, vatandaşların evlerinden ücretsiz olarak toplama günlerinde alınmakta ve Atık Getirme Merkezi'ne getirilmektedir." ifadelerini kullandı.