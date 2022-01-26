Şehitkamil Belediyesi ekipleri karla mücadeleye devam ediyor

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil Belediyesi 100 araç ve 600 çalışan ile karla mücadeleyi sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojik verilerin netleşmesinin ardından hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Sorumluluk alanlarında kar yağışının ardından yoğun mesaiye başladıklarını aktaran Fadıloğlu, "Sayın Valimiz Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin öncülüğünde tüm kamu kurumlarımızla iş birliği ve koordineli şekilde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemizin her noktasında karla mücadele ediyoruz. Kar yağışı ve buzlanmaya karşı ekiplerimiz, günlerdir 7/24 çalışıyor. Ekip arkadaşlarım, çalışmalarını aynı kararlılık ve azimle sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Fadıloğlu, mücadelede 100 araç ve 600 çalışanın yer aldığını sözlerine ekledi.