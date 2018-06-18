Şehitkamil Belediyesi, Çölyak Hastalarını Unutmadı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil Belediyesi, 425 çölyak hastasına, 9 kilodan oluşan glutensiz un ve 2 paket glutensiz makarna dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çölyak hastaları için her 3 ayda bir glutensiz un dağıtımı yapan Şehitkamil Belediyesi, haziran ayı içerisinde de tespit edilen 425 çölyak hastasına 9 kilodan oluşan toplam 3 bin 825 kilogram glutensiz un ve 850 paketten oluşan glutensiz makarna dağıtımı gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası'na gelen aileler, sırasıyla yardım paketlerini aldı.

Şehitkamil Belediyesinin yaptığı hizmetten memnun kaldıklarını dile getiren 6 çocuk annesi Hatice Asi, "Çölyak hastası olan bir kızım var. Glutensiz un ve makarna marketlerde çok pahalı olduğu için çoğu zaman almakta zorluk çekiyoruz. Belediyenin çölyak hastalarına glutensiz un dağıttığını duyduk ve başvurduk. Yapılan işlemlerden sonra hasta olan kızım için un almaya hak kazandık. Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine çok teşekkür ederim." diye konuştu.