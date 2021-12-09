Şehitkamil Belediye Başkanı, Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı'nı ziyaret etti

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Bültenler) - Başkan Fadıloğlu ile Başkan Kılıç, öğretmen ve öğrencilerle sohbet ettiler, hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Paintball, ip parkuru, tırmanma duvarı, zipline, pentatlon sahası ve doğa yürüyüşü etkinliklerinde eğlence ve heyecan dolu zamanlar geçiren gençler, kamp programı içerisinde yer alan eğitimlerde kampçılık konusunda bilgiler alıyor, çevre koruma bilinci elde ediyor, milli ve manevi değerler konularında birbirinden önemli kazanımlar elde ediyorlar.

KAMP ALANINDA HER GÜN DOLU DOLU GEÇİYOR

Gaziantep Valiliği koordinasyonda yürütülen Gönül Akademisi Projesi kapsamında Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı'na misafir olan Samiye-Teymur Emine Ulusoy Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinliklerine misafir olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kamp alanında her günün dolu dolu geçtiğini söyledi. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şunları söyledi:

"Oğuzeli Belediye Başkanımız Sayın Sait Kılıç ile birlikte bugün gençlerimizin buluşma adresi kamp alanımızda genç öğrencilerimizin misafiri olduk. Burada, ev sahibi onlar. Gençlik Kampımızda her gün dolu dolu geçiyor ve öğrencilerimiz buradan çok değerli bilgiler ve moral depolamış bir şekilde ayrılıyor. 'Gençler Doğada Buluşuyor', 'Anne, Baba ve Çocuk Kampları', 'Doğada Spor Günleri', 'Paintball Şenlikleri', 'Sağlığa Adım At' gibi projelerle kamp alanımızda her yıl on binleri misafir ediyoruz. Bu ortamda gençlerimiz, kendilerini daha iyi tanıyor ve yeteneklerini keşfetme imkanı elde ediyorlar. Kamp alanında gençlerimizle sık sık bir araya geliyor, onların taleplerini dinliyor, fikirlerine büyük önem veriyoruz. Bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor alanında yürüttüğümüz çalışmalarla gençlerimizin gelişimini destekliyoruz. Bu vesileyle kamp faaliyetlerine katılan tüm gençlerimize iyi eğlenceler diliyor, akademik yaşamlarında başarılar diliyorum."

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