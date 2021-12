Şehitkamil Belediye Başkanı, Engelliler Günü nedeniyle engellilere yönelik ziyaretler

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Bültenler) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ilk ziyaretini Beykent Mahallesi'nde ikamet eden bedensel engelli Fatma Çırakoğlu'nun evine yaptı. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Fadıloğlu, Fatma Çırakoğlu'nun istek ve sıkıntılarını da dinledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Fatma Çırakoğlu, Başkan Fadıloğlu'na teşekkür etti. Başkan Fadıloğlu, daha sonra Çamlıtepe Mahallesi'nde ikamet eden ve doğuştan hidrosefali hastası olan 5 yaşındaki Yunus Emre Yiğit ve ailesini ziyaret etti. Yunus Emre Yiğit ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, kendisine oyuncak hediye etti. Aile ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, her türlü sıkıntılarında yanında olacaklarını ifade etti.

RABBİMDEN YAVRUMUZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Ziyaretin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bizim Yetim Koordinasyon Merkezi'nde hizmet alan ablamızın evinde bugün Yunus Emre ile beraberiz. Yunus Emre 5 yaşında. Sağlığıyla ilgili tüm çalışmalar yapılıyor. Ailelerimiz, devletimizin imkanlarından faydalanarak, çocuklarının meselelerine çözüm üretmeye çalışıyorlar. Allah, devletimize zeval vermesin. Ben, Rabbimden yavrumuza acil şifalar diliyorum. Allah, hanım kardeşimize de kolaylıklar versin diyorum. Annemizi tebrik ediyorum, 4 pırıl pırıl evlat yetiştirmiş. Onların eğitimleriyle ilgileniyor, bizim Yetim Koordinasyon Merkezimizdeki arkadaşlarımız da çocuklarımızla yakından ilgileniyorlar. Ama en büyük etken burada annemiz. Annemizin onların başında kol kanat gerecek şekilde ilgileniyor olması, bizim için en büyük değer. Rabbim, acılarını göstermesin. Allah, Yunus Emre'ye bir an önce şifasını versin. Bizi, misafir ettikleri için de ailemize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

ALLAH, BAŞKANIMIZDAN HER ZAMAN RAZI OLSUN

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yunus Emre Yiğit'in annesi Özgül Yiğit, "Sağ olsun Başkanımız, bugün Engelliler Günü nedeniyle bizleri ziyaret etti. Allah, Başkanımızdan her zaman razı olsun. Biz, Başkanımızın her zaman bizim yanımızda olduğunu hissediyoruz. Bu anlamlı günde de ziyaret etmesi, bizleri çok sevindirdi. Belediyemiz tarafından her türlü ihtiyaçlarımız her zaman karşılanıyor. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Biz, Başkanımızdan razıyız, Allah da Başkanımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.

