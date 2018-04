Şehitkamil Aile Merkezlerinde Sergi Zamanı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Aile Merkezlerinde faaliyet gösteren el beceri kurslarının sergi açılışını yaptı.

Sergiyi gezen ve ortaya çıkan eserlerin göz kamaştırdığını belirten Başkan Fadıloğlu, Aile Merkezleri bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin her geçen gün farklı ürünler sergilediklerini söyledi. Şehitkamil Belediyesi Aile Merkezleri bünyesinde eğitim gören kursiyerler, her yıl olduğu gibi bu yılda işledikleri el emeği göz nuru eserlerini bulundukları Aile Merkezlerinde sergilediler. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kayaönü Aile Merkezi'nde açılışını yaptığı sergiyi gezerek, her zaman farklı ve işe yarayacak ürünlerin üretilmesi gerektiğini ifade etti. Şehitkamil Belediyesi Aile Merkezlerinde kurs gören bayanlar, Antep işi, tel kırma, iğne oyası, mutfak takımı gibi ürünlerini sergilediler.

Sergi içerisinde gördüğüm ürünler beni ziyadesiyle mutlu etti. Ortaya çıkan eserlerin göz kamaştırdığını belirten başkan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak 39 Aile Merkezimizde el beceri kurslarında hocalarımızın vermiş olduğu eğitimler neticesinde, hanım kardeşlerimizin el emeklerini, göz nurlarını bugün sergiliyorlar. 39 Aile Merkezimizde değişik branşlarda eğitimler veriliyor. Bir taraftan sertifika programını Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yaparken, diğer taraftan da hanım kardeşlerimiz, hem vakitlerini değerlendirmek adına hem çocuklarına çeyizlik yapmak adına hem de ticari unsur olarak kullanmak adına bir altlık oluşturuyor. Tabi bizim amacımız, eğitimde en alt kademeden en üst kademeye kadar destek vermek. Okul öncesi eğitimden başlayıp, açıktan üniversiteye devam eden kardeşlerimize eğitim verirken, diğer taraftan da el beceri kurslarında hanım kardeşlerimizin talepleri doğrultusunda eğitim vermeye devam ediyoruz. Yıl içi sergisi içerisinde gördüğüm ürünler beni ziyadesiyle mutlu etti. Eğitime daha yeni başlayan kursiyerlerimizin bu şekilde bir birinden güzel ürünler çıkarması büyük bir başarı. Kursiyerlerimizin bu işi yaptıkça kendilerini geliştirecekler. Bir taraftan hem hobi olarak devam ettirecekler diğer taraftan da aile ekonomisine katkı sağlamış olacaklar. Ben emeği geçen tüm hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah devamının gelmesini de temenni ediyorum" dedi.

"Burada ortamımız çok güzel"

Kısa bir süre içinde çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen kursiyerler, "Burada çok güzel işler öğrendik. Keşke bu kursların varlığından daha önceden haberimiz olup gelseydik. Burada ortamımız çok güzel, hocalarımız çok iyi şeyler öğrettiler. Buraya gelerek yeni bir sosyal çevremiz oldu. Hem sürekli evde oturmaktan sıkılıyorduk, burası sosyalleşmemizi sağladı. Buraya başladığımda birçoğumuz hiçbir şey bilmiyorduk. Ancak hocamız bizlerle çok iyi ilgilenerek, gelişmemize katkı sağladılar. Bu işi öğrenmişken sürekli devam ettireceğiz. İlerleyen zamanlarda ürettiklerimizi satarak aile bütçemize de katkı sağlayacağız. Bizlere emeği geçen hocalarımıza ve bu imkanları sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP