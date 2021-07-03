Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu'ndan anlamlı mezuniyet etkinliği
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Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu'ndan anlamlı mezuniyet etkinliği

Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu'ndan anlamlı mezuniyet etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan 8. sınıf öğrencileri anlamlı bir etkinlikle mezun oldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan 8. sınıf öğrencileri anlamlı bir etkinlikle mezun oldu.

Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler öğretmenleri ile birlikte Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaparak hatıra fotoğrafı çekildiler. Ardından düzenlenen tören mezun öğrencilerden Ömer Faruk Karadağ'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. 74 öğrencisi bulunan Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu bu yıl 22 öğrenciyi mezun ederken Okul Müdürü İslam Özkul, mezun olarak liseye gidecek öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler bizim yediveren güllerimizsiniz. Başarınız, duruşunuz, okulumuzu temsiliniz görülenden ibaret olmayan büyük bir başarıdır. Akıl ile gönül ile yıl alan sizler yarınlarda daha büyük başarılara imza atacaksınız. Asıl başarı yüzde 10'luk dilim konusundan öte kendi potansiyelini bilme ve bulma başarısıdır" dedi.

Okul bayrak ve flamasının devrinin ardından mezuniyet pastası kesilmesi ve ikramı ile tören sona erdi. - BİLECİK

Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu'ndan anlamlı mezuniyet etkinliği
Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu'ndan anlamlı mezuniyet etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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