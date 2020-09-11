Şehit yüzbaşı Mahmut Top'un Samsun'daki ailesine acı haber verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehit yüzbaşı Mahmut Top'un Samsun'daki ailesine acı haber verildi

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-10 Norduz operasyonunda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un şehadet haberi, Samsun'un Havza ilçesindeki babaevine ulaştırıldı.

Şehit yüzbaşı Mahmut Top'un Samsun'daki ailesine acı haber verildi
11.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:48

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-10 Norduz operasyonunda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un şehadet haberi, Samsun'un Havza ilçesindeki babaevine ulaştırıldı.

Şehidin Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevine giden ilçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alparslan Bostancı, şehadet haberini anne Mevlüde ve baba Şevket Top'a verdi.

Şehit yüzbaşı Mahmut Top'un babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Hilal Başak (3) ve Gökhan Korkut (2) adında iki çocuğu olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin yarın Havza'da toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Angela Merkel Muharrem İnce Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hadise Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Jose Sosa Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Fransa Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Şehit yüzbaşı Mahmut Top'un Samsun'daki ailesine acı haber verildi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 18:50:58. #1.15#
title