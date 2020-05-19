Şehit yüzbaşı Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehit yüzbaşı Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Şehit yüzbaşı Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
19.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:30

Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Kars'ta terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi (34), helikopterle götürüldüğü Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi bugün saat 11.30 sıralarında askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile yakınları tarafından karşılanan şehidin naaşı, daha sonra Isparta Şehir Hastanesi morguna konuldu. Şehit yüzbaşı için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri, şehidin yakınları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Bayram Şahin'in kıldırdığı cenaze namazı, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun olarak kılındı. Cenaze namazı öncesinde Bakan Soylu, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Soylu, cenaze namazından sonra da şehidin tabutuna omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı. Törenin ardından şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Şirin'in cenazesi dualar eşliğinde Garnizon Şehitliğinde toprağa verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Haber
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Tarihçi, kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu, bir de ceza yedi
Tarihçi, kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu, bir de ceza yedi
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti
65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk Sırrı Süreyya Önder
Magazin Neva Hazal Kaya Onur Saylak Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kabine Haziran 19 Mayıs Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Şehit yüzbaşı Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 18:30:40. #1.14#
title