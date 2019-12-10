Şehit Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven Antalya'da anıldı

10.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:50

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki patlamada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven, Antalya'da düzenlenen törenle anıldı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan protokol kapsamında, şehitler saygıyla anılmaya başladı.

Şehitlerin isminin verildiği ilçedeki 18 okul tarafından yapılacak olan programın ilkinde, Şehit Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven anıldı.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Şehit Yüzbaşı Yurtseven'in ismini taşıyan ilkokulun 60, ortaokulun ise 50 öğrencisi tarafından hazırlandı.

Programa şehidin annesi Nermin ve babası Mehmet Yurtseven de katıldı.

Duygu yüklü anma programına katılan şehit yüzbaşının sınıf ve görev arkadaşı Albay Ömer Özgülü, öğrencilere vatan sevgisini anlattı.

Anma programının ardından Garnizon Komutanı Albay Tuncay Polat, şehidin anne ve babasının elini öperek çiçek takdim etti.

Şehit babası Mehmet Yurtseven, programın hazırlanmasına katkı sağlayan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Şehit Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 Temmuz 2010'da yaşanan patlamada yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Kaynak: AA