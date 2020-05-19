Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, dualarla memleketine uğurlandı
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Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, dualarla memleketine uğurlandı

KARS'ın Kağızman ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi (34), Harakani Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Isparta'ya uğurlandı.

Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, dualarla memleketine uğurlandı
19.05.2020 09:28 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:28

KARS'ın Kağızman ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi (34), Harakani Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Isparta'ya uğurlandı.

Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesine takviye 3 teröristin gönderildiği bilgisi üzerine dün sabah saatlerinde Kağızman Jandarma Komando Taburu'ndan gönüllü timler, operasyon başlattı. Yerleri tespit edilen teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 terörist, etkisiz hale getirilirken, Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ise yaralandı. Bölgeye sevk edilen helikopterle hastaneye kaldırılan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİT ÇİFTÇİ İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ

Şehit Yüzbaşı Çiftçi için Kars Harakani Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Kars Valisi Türker Öksüz, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nohut, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, askeri ve mülki erkan katıldı. Sosyal mesafe kuralının uygulandığı tören alanına şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin bayrağa sarılı cenazesi, sirenlerle getirildi. Saygı duruşunun ardından Yüzbaşı Çiftçi'nin özgeçmişi okundu. Kars Müftüsü Yusuf Eriş'in okuduğu duanın ardından Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi, askerlerin omuzunda uçağa konuldu. Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Isparta'ya gönderildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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